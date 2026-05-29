Осторожно, мошенники! – как распознать финпирамиду

Казахстанцев призывают быть бдительными, чтобы не попасться на уловки аферистов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АРРФР предупреждает: участие в финпирамидах практически всегда приводит к утрате вложенных средств. Несмотря на «привлекательность» таких схем, они не имеют реальной экономической основы и нарушают законодательство, сообщает Kazpravda.kz

Финпирамиды постоянно эволюционируют, используя цифровые технологии, социальные сети, психологические манипуляции и профессиональную риторику для вовлечения граждан. Однако их базовый принцип остается неизменным – выплаты старым участникам производятся за счет денег новых вкладчиков, а не за счет реальной предпринимательской деятельности.

Основные признаки финансовой пирамиды

Гражданам следует насторожиться при наличии следующих характерных признаков:

- Завышенные обещания доходности

Если предлагаемый доход существенно превышает рыночные показатели и преподносится как «гарантированный», это почти всегда свидетельствует о мошеннической схеме. Реальные инвестиции не дают фиксированной и аномально высокой прибыли без риска.

- Обязательное привлечение новых участников

Ключевой источник выплат – деньги новых вкладчиков. Без постоянного притока средств схема быстро разрушается. Часто участникам обещают дополнительные бонусы за привлечение знакомых.

- Отсутствие лицензии и прозрачности

Организаторы не могут подтвердить наличие лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В договорах отсутствует четкая ответственность за сохранность вложений, а финансовая отчетность вовсе не раскрывается.

- Агрессивная реклама в интернете

Активное продвижение через мессенджеры, социальные сети и закрытые чаты, навязчивые призывы к оплате наличными или через электронные кошельки, обход официальных банковских каналов.

- Маскировка под «легальные проекты»

В наименовании организации используются вводящие в заблуждение названия: «инновационный фонд», «инвестиционный клуб», «финансовый центр», «долговая программа», «онлайн-бизнес», «стартап с гарантированной прибылью».

- Небольшие стартовые взносы

Низкий порог входа создает ложное чувство безопасности и постепенно подталкивает к более крупным вложениям.

Как пирамиды маскируются под другие виды деятельности

Псевдобукмекеры. Мошенники обещают «гарантированные выигрыши», не имея лицензии. Часто присылают фиктивные чеки в мессенджерах, тогда как легальные букмекеры выдают официальные электронные или кассовые чеки.

Псевдоинвестиции. Гражданам предлагают вложиться в «перспективные онлайн-проекты» или криптостартапы с обещанием сверхдоходов после запуска. На практике деньги собираются и затем организаторы исчезают. В таких схемах даже не всегда требуется привлечение новых участников.

Чем финансовая пирамида отличается от сетевого маркетинга

В сетевом маркетинге доход формируется за счет реальной продажи товаров или услуг. В финансовой пирамиде единственным источником дохода остаются деньги новых участников, это ключевое отличие.

Что делать, если вы подозреваете мошенничество:

- Немедленно обратиться в полицию и Агентство финансового мониторинга (АФМ);

- Подать официальное заявление как можно раньше, так как это повышает шансы на возврат средств;

- Сохранить все переписки, договоры, чеки и доказательства переводов;

- Предупредить родственников и знакомых, чтобы они не стали следующими жертвами финансовой пирамиды.

Как защитить себя от финансового мошенничества:

- Проверяйте наличие лицензии на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка;

- Не переводите деньги через сомнительные кошельки и наличные расчеты;

- Не доверяйте обещаниям о «гарантированной прибыли»;

- Избегайте закрытых чатов и предложений «только для своих».

Важно: Создание и распространение финансовых пирамид является уголовным преступлением.

По статье 217 УК РК предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненный запрет на занятие определённой деятельностью.