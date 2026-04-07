Пожилая японка отдала мошенникам рекордные $7,5 млн

Айман Аманжолова
корреспондент

Злоумышленники представились полицией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Пожилая женщина в Японии перевела мошенникам 1,2 млрд иен (около $7,5 млн).  

По данным телеканала Ehime Asahi, женщина старше 80 лет поверила злоумышленникам, представившимся полицией. С декабря 2025 года по февраль 2026 года она осуществила восемь транзакций на указанную сумму. Отмечается, что это рекордный размер ущерба для подобных дел.

Помимо этого, жертва приобрела криптоактивы на 50 млн иен со своего счета в декабре 2025 года. Система выявления мошенничества зафиксировала движение крупной суммы, и финансовое учреждение направило отчет в полицию. Однако женщина, следуя указаниям преступной группы, молчала, что не позволило предотвратить ущерб.

Мошенники заранее прислали жертве фальшивый договор о продаже земли и здания. Женщина объяснила сотрудникам банка, что собирается купить эту недвижимость, поэтому не заподозрила обман.

В Японии лжекосмонавт в сентябре 2025 года выманил у пенсионерки деньги под предлогом покупки кислорода. Пожилая женщина из Японии стала жертвой мошенничества, потеряв более $6,7 тыс. Мошенник связался с женщиной через социальные сети и представился космонавтом, который якобы находился на космическом корабле и нуждался в кислороде.

