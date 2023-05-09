Мошенники начали рассылать в соцсетях письма якобы от Департамента госдоходов в ЗКО

Происшествия
255

В Департаменте госдоходов по ЗКО рассказали о новой мошеннической схеме, придуманной злоумышленниками. От имени госоргана они  запрашивают через мессенджеры копии личных документов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". 

В пресс-службе департамента государственных доходов по ЗКО отметили, что на сегодняшний день участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов запрашивают через мессенджеры копии личных документов.

"Органами государственных доходов такие сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются. Просим быть бдительными по отношению к неофициальным источникам, так как документы могут в дальнейшем использовать в мошеннических целях. Информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов РК kgd.gov.kz", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Между тем в Департаменте сообщили, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок. Физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП.

"Уведомление о начале деятельности в качестве ИП направляется электронным способом – через портал Электронного лицензирования РК "Е-license" и через мобильное приложение Банков второго уровня. Документом, подтверждающим регистрацию в качестве ИП, является уведомление о начале деятельности в качестве ИП, которое доступно в личном кабинете "Е-license" в разделе "История уведомлений", - рассказали в ДГД ЗКО.

Для входа в личный кабинет "Е-license" необходима идентификация через электронно-цифровую подпись физического лица.

#ЗКО #криминал #мошенничество

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Девять домов сгорели, сорок человек эвакуировали – таков итог воскресного пожара в Петропавловске
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов
К Дню Победы столетнему ветерану войны Сарсенбеку Байжанову из поселка Шиели Кызылординской области подарили от лица всех земляков автомобиль
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Природный пожар в Алматы локализован
Смог атаковал Костанайскую область
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днём Победы
Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Маншук Маметовой
Сквозь огонь войны к мирной жизни
Нокдауна не было, но его засчитали: казахстанский  боксер скандально проиграл на чемпионате мира в Ташкенте (видео)
Два в одном
Двое туристов едва не погибли в  ущельях гор Заилийского Алатау
В КНБ объяснили скандальное видео с забором на границе с Кыргызстаном
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Заявка на рекорд: 500 км пробежит армейский спортсмен
Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд
Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области
Мойщик окон сорвался с 7-го этажа в Астане
США отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
2 энергоблока аварийно отключились на МАЭКе
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Успели спасти: в Кокшетау школьница едва не совершила самоу…
В Алматы ищут поджигателей урочища Медеу
Двое туристов едва не погибли в  ущельях гор Заилийского Ал…
Смог атаковал Костанайскую область

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]