Мошенники начали рассылать в соцсетях письма якобы от Департамента госдоходов в ЗКО

В Департаменте госдоходов по ЗКО рассказали о новой мошеннической схеме, придуманной злоумышленниками. От имени госоргана они запрашивают через мессенджеры копии личных документов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой ГОРОД ".

В пресс-службе департамента государственных доходов по ЗКО отметили, что на сегодняшний день участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов запрашивают через мессенджеры копии личных документов.

"Органами государственных доходов такие сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются. Просим быть бдительными по отношению к неофициальным источникам, так как документы могут в дальнейшем использовать в мошеннических целях. Информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов РК kgd.gov.kz", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Между тем в Департаменте сообщили, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок. Физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП.

"Уведомление о начале деятельности в качестве ИП направляется электронным способом – через портал Электронного лицензирования РК "Е-license" и через мобильное приложение Банков второго уровня. Документом, подтверждающим регистрацию в качестве ИП, является уведомление о начале деятельности в качестве ИП, которое доступно в личном кабинете "Е-license" в разделе "История уведомлений", - рассказали в ДГД ЗКО.

Для входа в личный кабинет "Е-license" необходима идентификация через электронно-цифровую подпись физического лица.