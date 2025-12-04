Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Семее пресечена попытка необычной схемы телефонного мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

Сначала женщине позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда и сообщил о «приостановлении пенсионных отчислений». Под предлогом регистрации он потребовал продиктовать шестизначный код из SMS - онлайн-талон электронной очереди сервиса enbek.kz. Поняв, что вмешательство в личные данные недопустимо, семейчанка отказалась выполнять указания.

После неудачной попытки мошенники сменили легенду. На видеосвязь вышел «сотрудник киберполиции», который сообщил о «кибератаке» на ее аккаунт на eGov и попытке смены пароля. Он заявил, что передает данные в ЦОН для «проверки активности счетов».

- Вскоре последовал звонок от «сотрудника ЦОН», но разговор не состоялся - гражданка уже заподозрила преступный умысел. Тогда злоумышленники вновь связались с ней от имени полиции и попытались оказать психологическое давление, угрожая административным штрафом и даже лишением свободы до трех лет за якобы несотрудничество, - рассказали в пресс-службе ДП области Абай.

Однако жительница Семея не стала продолжать общение и предупредила, что обратится в настоящую полицию.

Полиция предупреждает: ни один государственный орган не требует по телефону сообщать SMS-коды, передавать данные банковских карт, управлять аккаунтами через «удаленный доступ», срочно выполнять «законные требования» под угрозой наказания

Все подобные звонки - действия мошенников. В случае поступления подозрительных сообщений необходимо прервать разговор и незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102 или по номеру +7 778 338 7802