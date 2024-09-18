Скрывавшуюся 12 лет мошенницу задержали в Акмолинской области

17 сентября при координации прокуратуры Акмолинской области сотрудниками криминальной полиции ДП Алматы задержана женщина, подозреваемая в совершении 13 эпизодов мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В июне 2012 года злоумышленница под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры по государственной программе в городе Кокшетау, незаконно завладела денежными средствами в особо крупном размере. На протяжении 12 лет подозреваемая скрывалась под другим именем, используя поддельные документы», - говорится в сообщении прокуратуры Акмолинской области.

В настоящее время указанное лицо водворено в следственный изолятор.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.