​Мост дружбы

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Александр Бри

Соглашение о создании Казахстанско-немецкого центра в казахстанской столице было подписано в Берлине во время первого официального визита в Германию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в декабре 2019 года.

Деятельность центра будет направлена на сохранение этнической идентичности, культуры и родного языка немцев Казахстана, а также послужит диалоговой площадкой для делового сообщества двух стран.

В церемонии открытия цент­ра приняли участие заместитель Председателя АНК – заведую­щий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, уполномоченный Федерального Правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель попечительского совета общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» Альберт Рау, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР Галым Шойкин и другие.

– Это будет не просто центр или офис – это будет живой дом, наполненный желающими приобщиться к немецкой культуре и традициям, – подчеркнул на церемонии инициатор открытия центра Альберт Рау.

Бернд Фабрициус в свою очередь выразил благодарность народу Казахстана от имени Правительства Германии за помощь и содействие этничес­ким немцам, проживающим в республике.

Финансирование открытия и деятельности центра осуществляется Правительством Германии и частными спонсорами.

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