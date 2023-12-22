Мост между народами

В одной из своих многочисленных статей Айтматов писал: «Задача литературы – объединять людей. Объединять в стремлении к правде социальной справедливости, в неиссякаемой и неистребимой любви к жизни, к миру, к будущему, во имя чего человек, если он человек в полном смысле этого слова, должен быть готов преодолеть любые внешние препятствия и собственное отчаяние, страдание, тоску».

Об этой великой задаче литературы и о том, как выполняло ее творчество самого Айтматова, участники конференции говорили на конкретных примерах. Выступив с приветственным словом, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК АП РК Марат Азильханов рассказал, что книги великого писателя сыграли важную роль в формировании его мировоззрения.

– Творческое наследие Чингиза Айтматова объединяет мыслящих людей разных поколений. Задача общества и государства – пробудить интерес к литературе и системному чтению книг, в том числе книг писателей тюркских государств, которые близки нам по духу. В рамках Ассамблеи народа Казахстана мы готовы активно взаимодействовать и поддерживать молодых писателей. Мы гордимся колоссальным вкладом Чингиза Айтматова в мировую литературу, будем беречь, распространять его наследие, – отметил Марат Азильханов.

Также в мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали, руководитель управления внутренней политики города Астаны Нурдаулет Альмуханов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в РК Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РК Агалар Атамогланов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РК Саидикрам Ниязход­жаев, общественный деятель, президент республиканского общества «Кыргыз тили» Раимжан Курбанов, писательница и айтматовед Ирм­трауд Гучке, представители этнокультурных объединений.

В большинстве выступлений подчеркивалось то значение, которое Казахстан и его литература сыграли в творческой судьбе Чингиза Айтматова. Сам писатель говорил об этом так: «Востоку я многим обязан. Автор превосходного «Абая» Мухтар Ауэзов поддержал меня, тогда молодого автора, общение с ним, классиком казахской литературы, многое мне дало, тем более что я вырос в Таласе, на границе наших народов».

Творчество Айтматова является свое­образным мостом между казахским и кыргызским народами, свидетельством прочных и длительных литературных связей между нашими странами – к такому выводу единодушно пришли все выступавшие.

Звучали на мероприятии и отрывки из произведений великого писателя. Раим­жан Курбанов зачитал фрагмент из всемирно известной повести «Джамиля», которую также можно рассматривать в контексте выполнения литературой задачи консолидации человечества. Дело в том, что одним из первых талант молодого писателя признал крупнейший французский романист, поэт и общественный деятель Луи Арагон, в чьем переводе и с чьим предисловием «Джамиля» увидела свет во Франции. Большой поклонник таланта Мухтара Ауэзова, произведениями которого он вдохновлялся во время работы над собственными книгами, Арагон говорил: «Я, французский писатель, посвятил со своей стороны немалую часть жизни, времени и труда, чтобы ознакомить свою страну с советской литературой». Благодаря выполненному Арагоном переводу с произведениями Айтматова познакомился сперва европейский, а уже через него – мировой читатель. Этот факт достоин занять свое место в числе лучших доказательств того, какое значение имеет литература для духовного единения всех людей планеты.

Также выступающие говорили о дипломатической работе Чингиза Айтматова, которая, по словам Ирмтрауд Гучке, началась в 1986 году, когда писатель выс­тупил с инициативой провести встречу крупнейших представителей мировой культуры. Эта встреча получила название Иссык-Кульского форума. «Нами был затронут целый ряд важных проб­лем, – говорил Айтматов на «круглом столе», состоявшемся в рамках форума. – Безус­ловно, мы – за предотвращение войн, за сотрудничество прежде всего в гуманитарной области. Современные литература, искусство, философия могут оказывать в этом отношении полезное воздействие».

Именно опыт проведения форума, по мнению выступавших, помог писателю в его дальнейшей дипломатической работе в странах Бенилюкса.

Мероприятие завершилось награж­дением победителей конкурса эссе по творчеству Айтматова, а также вручением юбилейных медалей ТЮРКСОЙ послам, внесшим вклад в укрепление двусторонних отношений.