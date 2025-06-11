Это объединение известных в области, да и в стране людей, знающих толк в различных сферах жизни: социологов, политологов, историков, ученых, писателей. Участники уже провели первое организационное заседание, в ходе которого обозначили цели и задачи клуба. Ожидается, что встречи будут проводиться ежемесячно в неформальной обстановке. За чашкой чая члены клуба будут обсуждать актуальные проблемы политики, имеющиеся как в Казахстане, так и во всем мире. При этом акцент планируется сделать на темах, волнующих местную общественность.

К обсуждению будут приглашены государственные служащие, с которыми и планируется выработать совместное решение обозначенных проблем.

– Какие цели мы преследуем? Во-первых, рассказать друг другу о своем видении современной политики в целом. Во-вторых, о том, как эта политика влияет на развитие мирового пространства. Третье – как эта политика связана с народом Казахстана. Но самое главное, клуб политинтересантов должен стать неким мостиком между людьми и властью, – говорит мэтр отечественной журналистики Сергей Харченко.

Все решения и позиции, выработанные во время заседаний клуба, будут донесены до общест­венности через СМИ. Впрочем, принять непосредственное участие в очных обсуждениях может любой желающий. Заседания клуба политинтересантов будут открытыми. Особое почтение – молодежи. Члены клуба хотят приучить новое поколение костанайцев заниматься вопросами политики, принимать активное участие в жизни общества.