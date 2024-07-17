Мост Тауелсиздик частично перекроют на неделю в Астане

С 18 по 24 июля планируется продолжить работы по укладке асфальта на мосту Тауелсиздик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее сообщалось о перекрытии моста Тауелсиздик с 10 по 20 июля в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с погодными условиями с 14 июля работы были приостановлены и проезд был обеспечен.

Поэтому с 23:00 18 июля до 01:00 24 июля планируется частично перекрыть проезжую часть на мосту Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.