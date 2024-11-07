Мой друг Сейтказы Матаев

Государство отметило заслуги Сейт­казы Матаева перед Отечеством орденом «Құрмет» – эту награду вручил ему аким Алматы Ерболат Досаев.

Поздравить Сейтказы Матаева прие­хали многочисленные друзья со всех концов Казахстана. Среди них – диплома­ты, депутаты Парламента, бизнесмены, но самыми главными гостями, со слов самого юбиляра, для него были коллеги-журналисты. Среди них – Валерий Жандаулетов, один из 11 перьев, работавших в первой пресс-службе Первого Президента независимого Казахстана, которую возглавлял Сейтказы Матаев.

– До этого была пресс-служба Первого Президента Казахской ССР, – рассказывает Валерий Жандаулетов. – Она появилась в мае 1990 года, и возглавил ее Гадильбек Шалахметов, за плечами которого было руководство Гостелерадио. Его должность тогда называлась «заведующий отделом по связи с прессой и изучению общественного мнения Канцелярии Президента Казахской ССР». Когда Нурсултан Назарбаев представлял его нам, коллективу вновь созданного отдела, Гадильбек Минажевич честно признался, что не знает, чем должен заниматься пресс-секретарь. Президент тогда в шутку сказал: «А ты думаешь, я знаю, что должен делать Президент?»

Я познакомился поближе со своим шефом, когда нас с ним в начале 1991 года пригласили в Мюнхен, в штаб-квартиру радио «Азаттык». Нас там хорошо встретили, везде повозили, все показали, поделились опытом. Но когда Хасен Оралтай, главный редактор казахской редакции «Азаттык», сказал Гадильбеку Шалахметову, какой он видит его работу на посту пресс-секретаря Президента, тот ответил ему, что свои функции на организационном этапе он уже выполнил. Сейчас Президент подобрал на эту позицию другого человека – парня из Караганды, помоложе, поэнергичнее и попрофессиональнее с точки зрения именно журналистики. Вот так я впервые услышал имя Сейтказы Матаева.

Он стал не просто первым пресс-сек­ретарем Первого Президента теперь уже независимого Казахстана. Сейтказы с первых дней знал, чем должен и будет заниматься на этой должности.

Один интересный момент. Когда в 1990 году создавалась пресс-служба Президента Казахской ССР, нам, будущим сотрудникам, чтобы перейти туда из отдела пропаганды, требовалось решение бюро ЦК КП Казахстана. Когда мы с Жунисбеком Султанмуратовым пришли туда с этим вопросом, то второй секретарь Компартии Казахстана Ануфриев стукнул кулаком по столу: «Надо запретить администрации забирать кадры из ЦК».

И нас какое-то время не отпускали, мы продолжали числиться сотрудниками отдела пропаганды ЦК. Но как только пришел Сейтказы, он сделал так, что мы сразу были переведены в пресс-службу Президента Казахстана.

В первый ее состав подобралась очень сильная команда: Шахизада Куттаяков, Александр Кимасов, Николай Ларин, Валерий Кириченко… Всего нас было 11 человек. Известная журналистка Евгения Доцук в первом номере коммерческого журнала «Караван» посвятила нам статью, которая так и называлась «11 перьев Президента», где каждому из нас дала характеристику.

Те годы, когда в пресс-службу пришел Сейтказы Матаев, Олжас Сулейменов назвал «мигом демократии», потому что тогда каждый мог смело высказать свое мнение.

Маленький пример. Когда Олжас Омарович, выступая по телевидению как кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, вместо ожидаемой программной речи неожиданно рассказал правду о последст­виях ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, это был шок! Ведь до этого данная тема была под строжайшим запретом. Председателя Гостелерадио Казахской ССР Гадильбека Шалахметова, не только позволившего, но и взявшего на себя ответственность за то выступление, повысили – назначили завотделом ЦК по связям с прессой, хотя в былые времена его, наверное бы, серьезно наказали.

Но у демократии, как у любого явления, есть и обратная сторона. К примеру, в Советском Союзе не было ни одной частной газеты. Но как только наступил «миг демократии», они полезли как грибы после дождя, и все лучшие кадры стали уходить туда, где больше платили… Однако я отвлекся.

Мы, сотрудники первой пресс-службы Первого Президента независимого Казахстана, сопровождали Главу государства во всех его зарубежных поездках. Многим казалось, что мы – счастливчики, весь мир, мол, увидели. А мы, честно говоря, на все эти страны смотрели только из окна автомобиля, пока ехали в президентском кортеже, а дальше начиналась гонка: собираешь материал, анализируешь его, пишешь, консультируешь журналистов из президентского пула, готовишь выступление Президента... Приходилось нелегко, потому что было слишком много неясных вопросов в организации работы СМИ. Некоторые из нашей команды вообще отказывались от заграничных поездок из-за бешеных нагрузок...

Отличительной особенностью работы пресс-службы Президента тех лет, по словам Валерия Жандаулетова, было тесное сотрудничество с коллегами-журналистами из областей.

– Сейтказы Матаев был твердо убежден, что это наш долг – всегда держать руку на пульсе всех событий, которые происходили в республике. Поэтому мы тесно общались с журналистами на местах, каждого из них знали в лицо, – говорит он. – Когда мы 1 ноября поздравляли шефа, как мы называли Сейтказы, с юбилеем, то поздравить его приехали представители всех региональных отделений Союза журналистов Казахстана. Когда они все как один говорили, что он продолжает оставаться их лидером, Сейт­казы, было видно, был тронут. Я, выступив после них, сказал, что его есть за что уважать. Он входил в положение каждого из своих коллег. Страна в те годы жила бедно, и, чтобы отечественные журналисты могли участвовать в зарубежных мероприятиях, он, к примеру, зачастую оформлял им визы за свой счет, давал деньги в долг наиболее нуждающимся, не спрашивая, когда они вернут.

Немногие сегодня знают и о том, насколько он был популярен у представителей зарубежной прессы. За границей к молодому независимому государству относились очень настороженно, но при этом многие из информационных агентств выходили на связь с Сейтказы Матаевым, когда им требовалась информация из Казахстана. Прошло уже тридцать с лишним лет с тех пор, как он ушел с должности пресс-секретаря Президента, но зарубежные коллеги продолжают поддерживать с ним контакты. По их приглашениям, он объездил всю Европу – уже просто как гость или член делегации. Его открытая, светлая энергия и харизма помогали и продолжают помогать ему двигаться по жизни...

У отечественной журналистской братии доверие к Сейтказы Матаеву всегда было столь высоким, что даже его шутки иной раз принимались за чистую монету.

– Несколько лет назад мы в составе журналистской делегации оказались в Великобритании, – продолжает Валерий Жандаулетов. – Когда прибыли в Лондон, нас хорошо приняли, размес­тили в гос­тинице «Интерконтиненталь» прямо напротив Букингемского дворца. Наутро первого дня мы с Сейтказы, прогулявшись вокруг дворца и королевской конюшни, подходим к гостинице, а журналисты уже ждут нас, чтобы вместе пойти на завтрак.

«Куда вы пропали? – спрашивают они нас. – Мы вас заждались». Саке сказал, что мы с ним уже позавтракали в Букингемском дворце. И эти опытные, стреляные воробьи поверили! Зная человеческое обаяние Сейтказы, никто не усомнился в правдивости в шутку брошенных слов. А в одной из газет поя­вилась даже информация о том, что мы, Матаев и Жандаулетов, завтракали в Букингемс­ком дворце...

Когда он по ряду обстоятельств ушел с должности пресс-секретаря Главы государства, а потом и пресс-секретаря Премьер-министра, друзья помогли ему создать Национальный пресс-клуб, который он благодаря наработанным связям и авторитету, в том числе и среди бизнес-структур, раскрутил за короткий срок. На базе его пресс-клуба проходили встречи с выдающимися людьми, конференции и «круглые столы» по самым острым вопросам, на основе материалов проходивших там пресс-конференций подготовлена не одна книга…

Чуть позже умение работать с людьми и огромные организаторские способнос­ти помогли ему также успешно создать информационное агентство КазТАГ. Говоря о черной полосе, которая наступила в жизни Сейтказы Матаева начиная с 2016 года, Валерий Жандаулетов считает, что его друга подвела, мягко говоря, некоторая небрежность в отношении деловых бумаг.

И все же несчастья, свалившиеся на него и его семью, не сломили журналис­та. Пройдя через все испытания судьбы, Сейтказы Матаев, как считают те, кто дружит с ним много лет, остался самим собой – открытым, честным и отзывчивым человеком.