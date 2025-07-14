Фото: ДЧС ВКО

На рисунке изображен красный пожарный автомобиль и на его фоне спасатель в боевке, с ребенком на руках. На изображении нанесены надписи на казахском и русском языках: «Құтқару-батырлардың ісі» - «Спасать - дело храбрых».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, мурал был создан по инициативе департамента и при поддержке акимата города. Поводом стал 30-летний юбилей появления в национальном календаре Дня спасателя.

«Художники трудились над огромным рисунком несколько дней. Специалисты выбрали один из самых оживленных перекрестков в Усть-Каменогорске, чтобы напомнить людям о героической профессии».

Как отметили в департаменте, новый арт-объект станет не только символом уважения к тем, кто приходит на помощь в трудную минуту, но и, возможно, повлияет на выбор профессии молодыми людьми.

Это далеко не первый мурал в областном центре Восточного Казахстана. За последние годы панели многоэтажек украсили многочисленные изображения на тему спорта, истории, искусства. Одним из лучших муралов города стал, например, портрет ветерана войны, пенсионера МВД Курмата Рахимова, который в этом году отметил 101-й год рождения.