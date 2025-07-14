Мурал спасателям МЧС появился в Усть-Каменогорске

Общество
206
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Новый арт-объект украсил торец многоэтажного дома в центре города по улице Крылова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС ВКО

На рисунке изображен красный пожарный автомобиль и на его фоне спасатель в боевке, с ребенком на руках. На изображении нанесены надписи на казахском и русском языках: «Құтқару-батырлардың ісі» - «Спасать - дело храбрых».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, мурал был создан по инициативе департамента и при поддержке акимата города. Поводом стал 30-летний юбилей появления в национальном календаре Дня спасателя.

«Художники трудились над огромным рисунком несколько дней. Специалисты выбрали один из самых оживленных перекрестков в Усть-Каменогорске, чтобы напомнить людям о героической профессии».

Как отметили в департаменте, новый арт-объект станет не только символом уважения к тем, кто приходит на помощь в трудную минуту, но и, возможно, повлияет на выбор профессии молодыми людьми.

Это далеко не первый мурал в областном центре Восточного Казахстана. За последние годы панели многоэтажек украсили многочисленные изображения на тему спорта, истории, искусства. Одним из лучших муралов города стал, например, портрет ветерана войны, пенсионера МВД Курмата Рахимова, который в этом году отметил 101-й год рождения.

#ВКО #МЧС #мурал

Популярное

Все
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата
Где поет душа села
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание

Читайте также

Пропавший мальчик найден живым в горах Алматинской области
Сил моих больше нет: почему к середине года накрывает устал…
После 82 случаев утоплений за семь лет в Мангистау проверяю…
В Японии запустили сервис по «аренде» бабушек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]