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Музеи – для детей
Екатерина Бескорсая

Школьники Павлодарской области могут трижды за год бесплатно посетить 15 музеев региона.

Для этого создана специальная Карта Ахмета Байтурсынова: 113 тыс. детей получили эти бонусные карты через школы.

В рамках Года детей этот проект запустили в управлении культуры, развития языков и архивного дела – напечатали специальные карты, на которых перечислены все музеи и есть графы для отметок посещения. Этот документ можно предъявить во время организованной школьной экскурсии или похода в музей с семьей – в любом случае вход для ребенка будет бесплатным.

Отметим, что участниками проекта «Байтурсыновская карта» стали Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г. Н. Потанина, Музей литературы и искусства им. Бухар жырау, Павлодарский областной художественный музей, интерактивный музей Ertis, Дом-музей песенного творчества Майры Шамсудиновой, Дом-музей Шафера, Дом-музей Д. П. Багаева, Музей воинской славы, Дом-музей П. Васильева.

Также в проект вошли учреж­дения культуры моногородов и районов области – Экибастузский, Щербактинский, Аксуский историко-краеведческие музеи, а также мемориальные музеи академика К. И. Сатпаева, поэта С. Торайгырова и М. Ж. Копеева в Баянаульском районе.

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