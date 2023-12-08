Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента

В Семее участковый инспектор полиции спас ребенка от пьяного мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области Абай

Скриншот с видео: пресс-служба ДП области Абай

На кадрах видно, как мужчина сзади схватил девочку, идущую по улице, и пытался насильно затащить в подъезд многоэтажки. Благо, рядом оказался участковый инспектор полиции лейтенант полиции Рымгали Жибраев. Видео со спасением ученицы 6 класса распространилось в соцсетях.

Страж порядка рассказал о событиях 7 декабря. Находясь на работе, он услышал крики девочки с улицы. Погода не располагала к играм, и полицейский понял, что ребенку грозит опасность.

Прибежав на крики, он увидел мужчину, который удерживал в руках маленькую девочку. Рымгали Жибраев отвел ребенка за спину и одновременно схватил одной рукой мужчину, чтобы доставить в пункт полиции.

Медосвидетельствование показало, что задержанный был в алкогольном опьянении средней степени.

Начато досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.