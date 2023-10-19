Мужчина признался в изнасиловании детей в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz

Мужчина признался в изнасиловании несовершеннолетних девочек в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Telegram-канале egovpress появилась информация о том, что в Отырарском районе Туркестанской области задержали серийного педофила. Сообщается, что по словам жителей он работал в детском саду.

Редакция Kazpravda.kz обратилась за официальным комментарием в департамент полиции региона.

"Полицейские Туркестанской области проводят досудебное расследование по заявлению двух местных жительниц по факту совершения противоправных действий в отношении их несовершеннолетних дочерей со стороны 33-летнего односельчанина. По моему поручению создана специальная следственно-оперативная группа", – проинформировал начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 уголовной статьи "Изнасилование". Проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан житель Отырарского района. Мужчина дал признательные показания. Расследование дела находится под моим личным контролем. По таким фактам обязательно будет пристальный контроль, поэтому прошу сохранять спокойствие и ждать результатов расследования в рамках закона", – добавил Кабденов.