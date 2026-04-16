Полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Фигурант находился в международном розыске, на протяжении 5 лет, по подозрению в вымогательстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
— Спецоперация проведена на территории Караганды, в одном из частных домовладений. В ходе обыска полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором и скрывался разыскиваемый. По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 млн тенге у жителя города с применением угроз. Подозреваемый длительное время скрывался от органов правопорядка, предпринимая меры конспирации, — сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.