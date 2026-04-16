— Спецоперация проведена на территории Караганды, в одном из частных домовладений. В ходе обыска полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором и скрывался разыскиваемый. По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 млн тенге у жителя города с применением угроз. Подозреваемый длительное время скрывался от органов правопорядка, предпринимая меры конспирации, — сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов.