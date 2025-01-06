Мужчина заплатил мошенникам, чтобы избежать ареста в Астане

Мошенничество,Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Преступники получили тюремные сроки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено дело в отношении К. и Б. по факту покушения на мошенничество в крупном размере, передает Kazpravda.kz

По информации суда, в мае 2024 года Б. и К., группой лиц по предварительному сговору, путем обмана завладели деньгами Т. под предлогом оказания помощи в решении его уголовного дела, не указывая конкретных лиц, которые могли бы повлиять на результат.

Они пообещали Т. положительное решение вопроса (назначение наказания, не связанного с лишением свободы) и потребовали за свои услуги 10 млн тенге, хотя фактически не имели возможности выполнить свои обещания.

Т. передал часть оговоренной суммы в размере 700 тыс. тенге, которые Б. и К. поделили между собой и распорядились по своему усмотрению.

«Осознав, что в отношении него уже избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста» и его дело направлено в суд для рассмотрения по существу, потерпевший отказался передавать оставшуюся часть денег и обратился с заявлением в органы следствия. В результате Б. и К. не смогли реализовать свои преступные намерения по независящим от них обстоятельствам. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, результатами НСД и заключениями судебных экспертиз», – рассказали в суде. 

Подсудимые вину не признали. Приговором суда Б. и К. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения по ст. 24 ч. 3 - ст. 190 ч. 3 п) 1 УК и осуждены к 3 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу , добавили в суде.

#суд #арест #взятка #мошенники

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