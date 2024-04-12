Арестом поплатился сельчанин за оскорбление медсестры в Павлодарской области

Кроме того, гражданина оштрафовали на пять МРП за нахождение в общественном месте в пьяном состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, всего с начала года за мелкое хулиганство в Павлодарской области наказали 310 нарушителей, из которых трое жителей Иртышского района. Местные жители сообщили участковому о пьяном мужчине, который бродил по одной из улиц села. Прибывшие на вызов полицейские сопроводили мужчину на медицинское освидетельствование.

В районной поликлинике, в момент проведения медицинского освидетельствования, сельчанин выразился нецензурной бранью и демонстрировал недовольство в адрес медсестры приемного покоя.

«По факту мелкого хулиганства гражданин привлечен к ответственности. Материал рассмотрен в суде, на нарушителя наложено взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчине определили наказание в виде штрафа пять МРП», – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

По словам полицейских, оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме. Это может быть нецензурная брань или выражение, которое противоречит общепринятым в обществе нормам.