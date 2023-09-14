Музы дружбы

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Раушан Утеулина

В Кокшетау в рамках фестиваля «Ел бірлігі» прошел День вайнахской культуры.

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Фестиваль подарил жителям и гостям города возможность не только окунуться в богатый мир истории, традиций, культуры чеченцев и ингушей, но и показал, как представители двух родственных народов, объединенных этнонимом «вайнах», владеют казахским языком, знают историю и культуру государства, ставшего для них второй родиной. Отметим, что в тот день основная часть официальных речей, а также выступ­ления взрослых и юных артистов звучали на казахском языке.

По словам руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Ермека Нугманова, фестиваль «Ел бірлігі», стартовавший в Акмолинской области 1 Мая, в День единства народа Казахстана, – воплощение проекта АНК «Қазақтану», укреп­ляющего общеказахстанскую идентичность. Он продолжается днями культуры этносов не только в областном центре, но и в районах.

Гостями праздника стали замес­титель председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржон Исмаилов, член чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Юсуп Келигов, заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» Нурлан Шубаев. Основной посыл их выступлений состоял в том, что подобные мероприятия – прекрас­ная возможность рассказать и показать уникальные традиции и культуру народа, бережно хранимые, выражаемые в красивых песнях, зажигательных танцах. И такая возможность в Казахстане – многонациональной стране, в которой межэтническое согласие стало основой политической стабильности, – есть у каждого народа.

В праздничном концерте приняли участие самодеятельные артисты и ансамбли из Кокшетау, а также из Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей. Свое творчество зрителям подарили народный чечено-ингушский ансамбль танца «Вайнах» из Атбасара, ингушский ансамбль танца «Сердало» из Буландынского района, танцевальные коллективы «Джейрах», «Асса» и другие. Посмотреть красивое исполнение лезгинки, послушать песни на разных языках пришли представители разных национальностей. Праздник получился замечательный, теплый и душевный, когда встретившие­ся на нем люди понимают: мы разные, но мы вместе!

На выставке мастеров декоративно-прикладного искусства были представлены традиционные костюмы горцев, старинные предметы народного быта, посуда.

Аюп Сапралиев привез на выставку музейные экспонаты из соседней Северо-Казахстанской области:

– С удовольствием приехал на День вайнахской культуры из Петропавловска, чтобы внести свой вклад в знакомство людей с историей, бытом моего народа. Такие зрелищные мероприятия нам всем нужны, потому что они воспитывают в людях, особенно молодых, уважение к традициям других народов, укрепляют межнациональное общение, взаимопонимание, отзывчивость. Мы, вайнахи, пустили в Казахстане корни, здесь спокойно и мирно живется всем. Я, к примеру, родился в Ингушетии, с 1990 года живу в Петропавловске, где окончил университет, работаю. На родине, в Ингушетии, конечно, бываю, однако, где бы я ни был, меня начинает тянуть домой, в Казахстан!

Какой же День культуры без национальных блюд: лепешек из творога (чепалг), халвы, сладкого риса с изюмом, других яств, специально приготовленных хозяйками накануне! А на выставке были и представители других этнокультурных центров со свои­ми изделиями ручной работы.

#Кокшетау #фестиваль #Ел бірлігі #вайнахская культура

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