Музыка единства

Событие
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

В столице у подножия сферы «Нур Алем» в преддверии 1 Мая – Дня единства народа Казахстана – около 2 000 столичных школьников в возрасте от 10 до 16 лет стали участниками грандиозного флешмоба «Казахстан – наш общий дом». Они объединились в оркестр, где национальные и классические инструменты звучали в унисон.

фото Игоря Бургандинова

В мероприятии участвовали воспитанники музыкальных и художественных школ Астаны, общеобразовательных организаций города. Ребята одновременно исполнили кюй «Алтын ұя» известного кюйши-композитора Каршыги Ахмедьярова. Это произведение олицетворяет любовь к родному краю.

Школьники играли на нацио­нальных и классических инс­трументах. Звучание домбры, кобыза, жетыгена, скрипки, флейты, сазсырная слилось воедино, символизируя общ­ность многонациональной страны. По словам организаторов, главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы еще раз напомнить всем через музыку, что Казах­стан – наш общий дом.

Сделать это удалось. Как говорили участники, флешмоб оставил яркие впечатления. Исполнение кюя «Алтын ұя» позволило им прочувствовать любовь к родной земле. Так, ученики школы № 85 Эмир Кенжегали и Амир Омаров признались, что незабываемыми ощущениями стали большая любовь к стране, чувство единения с друзьями-музыкантами и, конечно, звучание прекрасной музыки.

– Сегодня состоялось большое событие! Две тысячи исполнителей играли на домбре – это было завораживающе! Для нас это классный опыт, – сказал Эмир.

Юноша занимается игрой на домбре уже семь лет. Планирует стать инженером, однако оставлять инструмент не собирается.

– Это было невероятно! Чувствовал, как все ученики слились в один ритм, в одну мелодию и восхитительно звучали вмес­те, – добавил его одноклассник Амир.

По словам школьника, именно такие проекты помогают сохранять и продвигать традиции. Сам он мечтает стать пилотом и уверен, что домбра будет с ним всю жизнь.

Айжан Жарылгасина, руководитель кружка игры на домб­ре школы-лицея № 89 им. Дулата Бабатайулы, рассказала, что подготовка к выступлению заняла около месяца. Выбор произ­ведения не был случайным. Кюй «Алтын ұя» близок детям благодаря мелодии и тому внутреннему настроению, которое она вызывает.

– Очень рада, что мы смогли принять участие во флешмобе. Для меня это первый опыт выхода на огромную аудиторию, – говорит школьница Раяна Осербай, которая занимается домброй меньше двух лет. – Кюй «Алтын ұя» – один из моих любимых. Наверное, поэтому его так легко и радостно играть.

Флешмоб стал наглядной иллюстрацией идеи единства в многообразии: разные инс­трументы, разный уровень подготовки, разные мечты – и одно звучание.

#Астана #флешмоб #Нур Алем

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Борьба за лидерство обостряется
Забег, где важен каждый километр
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Человек, опередивший время
Объединять эпохи и культуры
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Новый пожарный пост запустили в Павлодарской области
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Более 12 тысяч человек собрал масштабный live-концерт на во…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]