Музыка единства

В мероприятии участвовали воспитанники музыкальных и художественных школ Астаны, общеобразовательных организаций города. Ребята одновременно исполнили кюй «Алтын ұя» известного кюйши-композитора Каршыги Ахмедьярова. Это произведение олицетворяет любовь к родному краю.

Школьники играли на нацио­нальных и классических инс­трументах. Звучание домбры, кобыза, жетыгена, скрипки, флейты, сазсырная слилось воедино, символизируя общ­ность многонациональной страны. По словам организаторов, главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы еще раз напомнить всем через музыку, что Казах­стан – наш общий дом.

Сделать это удалось. Как говорили участники, флешмоб оставил яркие впечатления. Исполнение кюя «Алтын ұя» позволило им прочувствовать любовь к родной земле. Так, ученики школы № 85 Эмир Кенжегали и Амир Омаров признались, что незабываемыми ощущениями стали большая любовь к стране, чувство единения с друзьями-музыкантами и, конечно, звучание прекрасной музыки.

– Сегодня состоялось большое событие! Две тысячи исполнителей играли на домбре – это было завораживающе! Для нас это классный опыт, – сказал Эмир.

Юноша занимается игрой на домбре уже семь лет. Планирует стать инженером, однако оставлять инструмент не собирается.

– Это было невероятно! Чувствовал, как все ученики слились в один ритм, в одну мелодию и восхитительно звучали вмес­те, – добавил его одноклассник Амир.

По словам школьника, именно такие проекты помогают сохранять и продвигать традиции. Сам он мечтает стать пилотом и уверен, что домбра будет с ним всю жизнь.

Айжан Жарылгасина, руководитель кружка игры на домб­ре школы-лицея № 89 им. Дулата Бабатайулы, рассказала, что подготовка к выступлению заняла около месяца. Выбор произ­ведения не был случайным. Кюй «Алтын ұя» близок детям благодаря мелодии и тому внутреннему настроению, которое она вызывает.

– Очень рада, что мы смогли принять участие во флешмобе. Для меня это первый опыт выхода на огромную аудиторию, – говорит школьница Раяна Осербай, которая занимается домброй меньше двух лет. – Кюй «Алтын ұя» – один из моих любимых. Наверное, поэтому его так легко и радостно играть.

Флешмоб стал наглядной иллюстрацией идеи единства в многообразии: разные инс­трументы, разный уровень подготовки, разные мечты – и одно звучание.