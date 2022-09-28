Музыка, кино, оркестр

Новую программу The World of Hans Zimmer в исполнении симфонического оркестра и хора представил в Астане коллектив

Tynda.music.

Tynda.music – коллектив профессиональных музыкантов, которых вдохновляет идея исполнять любимую музыку на нестандартных площадках. Возможность самостоятельного выбора программы, неожиданные локации и гибкость формата объединили оркестрантов со смелыми творческими идеями.

«Мы хотим снять стереотип, что классическая музыка – это сложно и неинтересно, хотим показать, что «живые» концерты – огромный шаг к восприя­тию качественной классической музыки. Убеждены: если сегодня вы пришли на концерт Tynda.music, то завтра с легкостью будете воспринимать двухчасовой Концерт Чайковского», – с таким заявлением выступил коллектив на своей странице в Instagram.

Совсем недавно оркестранты проехали практически весь Казахстан с туром по произведениям Людовико Эйнауди, собрав полные концертные залы.

– К сожалению, так сложилось, что все крутые концерты проходят в главных городах – Алматы и Астане, и мало кто выез­жает в регионы, где, кстати, люди тоже очень любят музыку и всегда благодарно встречают. Во время летнего тура мы выступили с 22 концертами в 12 городах, публика была в восторге. Конечно, видя такую реакцию, хотим дать больше концертов с разной программой во всех городах Казахстана, – отметил основатель и продюсер проекта Tynda.music Айдос Мендалиев.

Новая программа посвящена Хансу Циммеру – немецкому композитору, широко известному своей музыкой к фильмам, признанному одним из наиболее инновационных композиторов в киноиндустрии. Его работы примечательны тем, что сочетают звуки электронной музыки с традиционными оркестровыми аранжировками.

Многие киноленты Циммеру удалось сделать узнаваемыми именно благодаря музыкальному сопровождению. «Интер­стеллар», «Король Лев», «Гладиатор», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Шерлок Холмс», «Темный рыцарь», «Дюна» – наверняка при упоминании этих картин вы сразу сможете вспомнить музыку, и в этом заслуга Ханса Циммера.

Концерт выстроен так, что можно отследить эволюцию развития творческой деятельности величайшего композитора современности, начиная с 90-х годов ХХ столетия. Музыка Циммера сопровождает нас с самого детства, и этот концерт позволил вновь прожить те ностальгические моменты, ведь в программе представлены даже произведения из любимых мультфильмов «Король Лев» и «Кунг-фу Панда».

Такая музыка «впечатывает» в сиденье своей величествен­ностью и красотой, завораживает и будто бы гипнотизирует, заставляя прильнуть глазами, ушами и всем телом к оркестру и экрану на сцене, показывающему отрывки из известных кинолент.

– Оркестр у нас сборный. Разное количество людей задействовано в разных программах в зависимости от формата и жанра проекта. Сегодня с произведениями Ханса Циммера на сцене 150 музыкантов, – рассказал Айдос Мендалиев.

Tynda.music увезли эту программу в Алматы, позже вернулись в Астану с концертом Людовико Эйнауди, а дальше – вновь по городам Казахстана.