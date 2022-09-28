Статьи
Музыка, кино, оркестр
Наталия Хомс

Новую программу The World of Hans Zimmer в исполнении симфонического оркестра и хора представил в Астане коллектив
Tynda.music.

Tynda.music – коллектив профессиональных музыкантов, которых вдохновляет идея исполнять любимую музыку на нестандартных площадках. Возможность самостоятельного выбора программы, неожиданные локации и гибкость формата объединили оркестрантов со смелыми творческими идеями.

«Мы хотим снять стереотип, что классическая музыка – это сложно и неинтересно, хотим показать, что «живые» концерты – огромный шаг к восприя­тию качественной классической музыки. Убеждены: если сегодня вы пришли на концерт Tynda.music, то завтра с легкостью будете воспринимать двухчасовой Концерт Чайковского», – с таким заявлением выступил коллектив на своей странице в Instagram.

Совсем недавно оркестранты проехали практически весь Казахстан с туром по произведениям Людовико Эйнауди, собрав полные концертные залы.

– К сожалению, так сложилось, что все крутые концерты проходят в главных городах – Алматы и Астане, и мало кто выез­жает в регионы, где, кстати, люди тоже очень любят музыку и всегда благодарно встречают. Во время летнего тура мы выступили с 22 концертами в 12 городах, публика была в восторге. Конечно, видя такую реакцию, хотим дать больше концертов с разной программой во всех городах Казахстана, – отметил основатель и продюсер проекта Tynda.music Айдос Мендалиев.

Новая программа посвящена Хансу Циммеру – немецкому композитору, широко известному своей музыкой к фильмам, признанному одним из наиболее инновационных композиторов в киноиндустрии. Его работы примечательны тем, что сочетают звуки электронной музыки с традиционными оркестровыми аранжировками.

Многие киноленты Циммеру удалось сделать узнаваемыми именно благодаря музыкальному сопровождению. «Интер­стеллар», «Король Лев», «Гладиатор», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Шерлок Холмс», «Темный рыцарь», «Дюна» – наверняка при упоминании этих картин вы сразу сможете вспомнить музыку, и в этом заслуга Ханса Циммера.

Концерт выстроен так, что можно отследить эволюцию развития творческой деятельности величайшего композитора современности, начиная с 90-х годов ХХ столетия. Музыка Циммера сопровождает нас с самого детства, и этот концерт позволил вновь прожить те ностальгические моменты, ведь в программе представлены даже произведения из любимых мультфильмов «Король Лев» и «Кунг-фу Панда».

Такая музыка «впечатывает» в сиденье своей величествен­ностью и красотой, завораживает и будто бы гипнотизирует, заставляя прильнуть глазами, ушами и всем телом к оркестру и экрану на сцене, показывающему отрывки из известных кинолент.

– Оркестр у нас сборный. Разное количество людей задействовано в разных программах в зависимости от формата и жанра проекта. Сегодня с произведениями Ханса Циммера на сцене 150 музыкантов, – рассказал Айдос Мендалиев.

Tynda.music увезли эту программу в Алматы, позже вернулись в Астану с концертом Людовико Эйнауди, а дальше – вновь по городам Казахстана.

Популярное

Все
Отмена смертной казни: история вопроса
Музыка, кино, оркестр
Вплетенные в общий хор
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Объявлена дата внеочередных выборов Президента Казахстана – указ Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Статьи
Бессмертие истинных ценностей
Статьи
Он учит нас любить и думать
Статьи
Высокая в небе звезда
Статьи
Вплетенные в общий хор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]