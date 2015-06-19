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Музыка тысячелетий

Уак МАНБЕТЕЕВ
Этот мультикультурный проект, учрежденный казахстанской радиостанцией Tengri FM, собрал под свои знамена исполнителей в жанре Ethnoworld со всего мира. Формат ставшего традиционным фестиваля – грандиозные по масштабу и значимос­ти концерты под открытым небом с участием мировых звезд современной этнической музыки. Проект, вызывающий гордость казахстанцев, признан сегодня одним из лучших международных фестивалей этнической музыкальной индустрии. Об этом красноречиво свидетельствует расширяющаяся с каждым годом география участников фестиваля – нынешним летом в Алматы съехались лучшие представители жанра из 11 стран мира. The Spirit of Tengri призван объединить усилия нынешних поколений в сохранении наследия предков.
Два летних вечера в расцвеченное прожекторами звездное небо уносились волшебные звуки домбры, кобыза, варгана, литавров, скрипки, волынок и саза. Живой звук создавал невероятно удивительную атмосферу, аккумулируя в себе фантастическую энергетику музыкантов и волшебное звучание редких этничес­ких инструментов.
Первыми открывать концертную программу фестиваля доверили отечественным музыкантам. Солистка молодого коллектива «Аркайым» удивила зрителей горловым пением. На этом сюрпризы не закончились: группа «Шарапат» исполнила свою зажигательную композицию на электродомбрах и единственном в мире электрожетыгене. На сцене сменяли друг друга солисты и коллективы: башкирская группа «Аргымак» передала эстафету исполнительнице русских народных песен Екатерине Ямщиковой, следом выступили турецкая коман­да Baba Zula и грузинская группа The Shin. Первый день фестиваля запомнился пуб­лике и выступления­ми легендарного тувинского исполнителя Радика Тюлюша и проекта «Чалама», а также монгольской рок-группы Hanggai.
Второй день фестиваля современной этнической музыки The Spirit of Tengri oткрыла композиция «Отан Ана» в память о выдающемся музыканте Батырхане Шукенове, которую вместе с участниками концерта исполнил хор Казахской нацио­нальной консерватории им. Курмангазы. The Spirit of Tengri становится традиционной площадкой для музыкальных экспериментов. Так, дуэт известного казахстанского DJ Наримана Исенова и певицы из горно-таежного региона Горная Шория Чылтыс Таннагашевой вызвал шквал аплодисмен­тов восторженной публики. Концерт продолжили ветераны казахстанской этносцены группа «Алдаспан» и музыканты молодой группы «Тиг­рахауд». Дебютантом фес­тиваля The Spirit of Tengri стала группа из Эстонии Trad.attack. В их исполнении традиционный эстонский фольклор приобрел совершенно иное, неповторимое звучание. Вслед за гостями на сцене появился гуру казахстанской этнической музыки Едиль Хусаинов – в дуэ­те с фолк-джаз бэндом Satzhan Project он исполнил несколько композиций. Еще одним дебютантом фестиваля стала венгерская этно­команда Hold Viola, подарившая публике невероятно красивое звучание волынок и скрипки. В завершение фестиваля выступил проект Nordic-Namgar – союз бурятской группы «Намгар» и норвежского джазового музыканта Уле Йорна Миклбюста.
С последними аккордами, возвестившими миру о завершении The Spirit of Tengri 2015, началась подготовка к фестивалю следующего года. Четвертый по счету фестиваль The Spirit of Tengri обещает стать еще зрелищнее и масштабнее – об этом говорят огромный интерес к проекту музыкантов со всего мира и зрительская любовь и преданность казахстанцев.

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