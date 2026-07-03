МВД: Более двух тысяч госслужащих наказали по представлениям следователей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следственный департамент МВД продолжает системную работу по обеспечению законности при расследовании уголовных дел, защите прав граждан и возмещению ущерба потерпевшим, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

«Сегодня одним из действенных инструментов профилактической работы является институт внесения представлений, предусмотренный статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса. С начала года по расследуемым уголовным делам в государственные органы, учреждения и организации внесено порядка 45 тысяч представлений», – сообщил начальник следственного департамента МВД Самат Аисов.

По результатам их рассмотрения приняты конкретные меры по укреплению общественной безопасности.

«Кроме того, восемь условно осужденных, повторно совершившие преступления, направлены для отбывания наказания в места лишения свободы. Прекращена деятельность четырех субъектов незаконной деятельности, ограничено время работы 15 кафе и ночных клубов. Среди конкретных примеров - приостановление деятельности одного из лаундж-баров в Павлодаре после расследования факта хулиганства, произошедшего в январе этого года. По факту возгорания пассажирского автобуса на автодороге Аксу-Аюлы – Балхаш в Карагандинской области, повлекшего гибель малолетнего ребенка, по представлению следователя проведена сплошная проверка пассажирских автобусов. По ее результатам к административной ответственности привлечены 199 водителей и владельцев автобусов, в том числе 55 лиц - за переоборудование салонов под лежачие места без соответствующего разрешения. По итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено более двух тысяч должностных лиц, бездействие которых способствовало совершению преступлений, а также свыше 500 лиц привлечены к административной ответственности за непринятие мер по их рассмотрению», – отметил Самат Аисов.

По словам спикера, особое внимание уделяется возмещению ущерба потерпевшим. На сегодня ущерб по оконченным уголовным делам составил более 72 млрд тенге, из которых обеспечено возмещение свыше 34 млрд.

К примеру, в Астане по факту интернет-мошенничества в отношении 111 потерпевших с причинением ущерба на сумму более 140 млн тенге обеспечено полное возмещение ущерба. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество общей стоимостью более 29 млрд тенге.

В частности, в Алматинской области по уголовному делу о мошенничестве наложен арест на имущество двух ТОО, включающее 28 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 7 млрд тенге.

«Дополнительно реализуется механизм социальной поддержки граждан – Фонд компенсации потерпевшим. Право на получение компенсации предусмотрено по 124 составам преступлений, а размер выплат составляет от 30 до 50 МРП. С начала функционирования фонда выплаты получили более пяти тысяч потерпевших на сумму свыше 831 млн тенге», – рассказал спикер.

Особое внимание уделяется формированию кадрового потенциала и подготовке будущих следователей и дознавателей. Данная работа проводится как через систему ведомственного образования, так и во взаимодействии с юридическими факультетами гражданских ВУЗов.

С целью привлечения молодых специалистов и их ранней профориентации с 2019 года реализуется программа дуального обучения студентов юридических факультетов.

На сегодня заключено 40 меморандумов о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, функционируют 47 студенческих клубов, объединяющих 1524 студента. Более 100 выпускников после получения дипломов планируют трудоустройство в органы внутренних дел.