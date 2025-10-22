МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России

Закон и Порядок
162

 21 октября  сотрудниками  МВД Казахстана совместно с Управлением киберполиции МВД РФ, по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт для мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В результате проведенной спецоперации у преступников изъяли 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.

В ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для мошеннических звонков.

- На данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах. За противоправную деятельность задержано четыре гражданина Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Совместные действия позволили пресечь канал поставки и деятельность транснациональной организованной группы, предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в мошеннические схемы и нанести ощутимый удар по международной киберпреступности, - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

