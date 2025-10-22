21 октября сотрудниками МВД Казахстана совместно с Управлением киберполиции МВД РФ, по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт для мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В результате проведенной спецоперации у преступников изъяли 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.

В ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для мошеннических звонков.