МВД напомнило о правилах защиты детей от онлайн-грумеров

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

На первых этапах общение выглядит дружелюбным и безобидным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД предупреждает родителей и несовершеннолетних о рисках онлайн-груминга - опасной схемы, которую используют злоумышленники для установления доверительных отношений с детьми через интернет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Как правило, все начинается с обычного знакомства в социальных сетях, мессенджерах, онлайн-играх или на популярных интернет-площадках. Злоумышленник может выдавать себя за подростка, чтобы вызвать доверие несовершеннолетнего. На первых этапах общение выглядит дружелюбным и безобидным.

Постепенно злоумышленник старается стать для ребенка «близким другом»: ежедневно поддерживает общение, проявляет повышенное внимание, интересуется личной жизнью, переживаниями и проблемами. Со временем он начинает задавать вопросы личного характера, выяснять распорядок дня, место проживания, круг общения и другую информацию.

Следующий этап - просьбы прислать фотографии, видеозаписи или перейти к общению на более личные темы. При этом злоумышленник может убеждать ребенка, что такие разговоры являются нормой, просить никому не рассказывать о переписке или оказывать психологическое давление.

МВД напоминает: онлайн-грумер - это взрослый человек, который намеренно вступает в контакт с несовершеннолетним через интернет, чтобы завоевать его доверие и впоследствии причинить вред.

Как защититься от онлайн-груминга:

     • не вступать в общение с незнакомыми людьми в интернете;

     • не сообщать личные данные, адрес проживания, номер телефона, место учебы и другую конфиденциальную информацию;

     • не отправлять фотографии и видеозаписи незнакомым пользователям;

     • немедленно прекращать общение, если собеседник задает вопросы интимного характера или просит сохранить переписку в тайне;

     • блокировать подозрительные аккаунты;

     • незамедлительно рассказать родителям о любых подозрительных контактах в сети.

Правоохранители призывают родителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете и обращать внимание на изменения в их онлайн-активности. Безопасность ребенка в цифровой среде требует такой же бдительности, как и в реальной жизни.

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