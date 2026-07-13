МВД предупредило финансовых сотрудников о новой схеме мошенничества

Для убедительности аферисты используют фотографии, имена и другие данные реальных руководителей
МВД предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Мошенники связываются с гражданами через мессенджер Telegram, представляясь руководителями государственных органов, компаний и организаций.
Для убедительности они используют фотографии, имена и другие данные реальных руководителей. От имени директора, начальника или другого должностного лица злоумышленники направляют сотрудникам сообщения с требованием срочно перевести денежные средства на указанный ими счет, оплатить услуги, перечислить деньги за товар либо выполнить иную финансовую операцию.
Подобные сообщения могут получить бухгалтеры, финансовые сотрудники и другие лица, имеющие доступ к денежным средствам организации.
Если вы получили подобное сообщение:
-не переводите деньги и не выполняйте финансовые операции;
-обязательно свяжитесь с руководителем по телефону или лично;
-внимательно проверьте номер телефона, аккаунт отправителя и содержание сообщения;
-при малейших сомнениях прекратите переписку и сообщите о произошедшем руководству и ответственным сотрудникам.
В правоохранительных органах добавили, что бдительность поможет сохранить деньги и предотвратить мошенничество.