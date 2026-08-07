Освободили от штрафов по амнистии

Как сообщили в управлении правовой работы облдепартамента государственных доходов, речь идет о списании штрафов для 16 физических лиц и 45 индивидуальных предпринимателей. Протоколы были оформ­лены за нарушения таможенного законодательства, регистрационного учета, применения специальных налоговых режимов, использования контрольно-кассовых машин. Причем гражданам не пришлось даже писать обращения, штрафы были списаны автоматически.

«Помимо физических лиц и индивидуальных предпринимателей, амнистия распространяется на нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов», – дополнительно пояснили в департаменте.

Внушительными цифрами поделились и в областном департаменте полиции: в рамках амнистии прекращено более 60 тыс. административных производств на 880 млн тенге. В основном под списание попали штрафы за негрубые нарушения правил дорожного движения, например, использование телефона за рулем, перевозку пассажиров и грузов, проезд перекрестков, маневрирование.

«Речь идет об эпизодах, которые произошли до 1 июля, – пояснили в управлении административной полиции ДП ВКО. – Прекращены производства в отношении 32 тысяч человек. Список лиц по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях был установлен автоматически, без заявлений граждан и хождений по кабинетам. Им просто пришло оповещение в виде SMS».

На сегодня амнистия в Восточном Казахстане полностью завершилась.