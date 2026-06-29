МВД расширяет применение лазерных установок

Министерство внутренних дел продолжает внедрять современные технологии для повышения безопасности дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Лазерные системы помогают водителям ориентироваться в условиях ограниченной видимости во время тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды. Практика показывает, что такие технологии повышают безопасность движения и помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия.