МВД расширяет применение лазерных установок

Закон и Порядок

Министерство внутренних дел продолжает внедрять современные технологии для повышения безопасности дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Лазерные системы помогают водителям ориентироваться в условиях ограниченной видимости во время тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды. Практика показывает, что такие технологии повышают безопасность движения и помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия.

- Сегодня лазерные установки уже работают на 22 участках дорог республиканского значения с интенсивным движением и повышенным риском ДТП. МВД совместно с дорожными организациями продолжит внедрение данных технологий на других участках автодорог для обеспечения безопасности и комфорта участников дорожного движения. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения! - отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев.

#МВД #дорога #лазерные установки

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