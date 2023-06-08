МВФ откроет Региональный центр развития потенциала в Алматы

Президент, Международное сотрудничество, Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Поприветствовав Кристалину Георгиеву, глава государства выразил признательность за 30-летнее плодотворное сотрудничество с МВФ.

«Наше сотрудничество с Фондом складывается довольно успешно, и это сотрудничество имеет продолжение. Я весьма рад возможности поддерживать постоянные консультации с МВФ. Ваш вклад в экономическое развитие Казахстана абсолютно очевиден», – сказал президент.   

В свою очередь Кристалина Георгиева выразила благодарность за приглашение на Международный форум Астана.  

«Я рада возможности присоединиться к Вам сегодня на Астанинском форуме в период растущей неопределенности в мировой экономике. Наличие пространства для диалога, чтобы мы могли улучшить понимание того, как ориентироваться в этом мире, очень важно. Прежде всего, хочу отметить огромные преобразования, которые произошли в стране», – сказала глава МВФ.

В ходе встречи президент был проинформирован о предстоящих планах МВФ в Казахстане. Глава государства поприветствовал инициативу Фонда по открытию Регионального центра развития потенциала в Алматы, выразив уверенность в том, что он внесет большой вклад в обеспечение стабильности финансовых систем в Казахстане и Центральной Азии в целом.

#Токаев #президент #международное сотрудничество #МВФ

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