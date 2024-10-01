МВФ рекомендует продолжить реформы в экономике РК для ее роста в 6%

Экономика , Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда в Казахстане Николя Бланше, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

В рамках очередного визита в республику миссия МВФ провела ряд встреч с ключевыми государственными органами, в том числе с парламентом, Национальным банком, Министерством национальной экономики, Министерством финансов и другими заинтересованными сторонами. 

На встрече стороны обсудили текущую экономическую ситуацию, проводимые реформы и меры, предпринимаемые правительством для обеспечения устойчивого экономического роста. Рассматривались рекомендации Фонда по приоритетным направлениям развития экономической политики и планы сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Вице-премьер отметил продолжающийся рост экономики и ускорение его до 3,7% по итогам 8 месяцев текущего года. Также заместитель премьер-министра рассказал о работе правительства по повышению эффективности бюджетной политики, совершенствованию налогового законодательства, усилению инвестиционной привлекательности и развития предпринимательства. 

Нурлан Байбазаров подчеркнул, что Казахстан придает важное значение партнерству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики страны.

Со своей стороны, Николя Бланше отметил необходимость продолжения структурных реформ в экономике для выхода на устойчивый 6% рост, который, по его мнению, является достижимым показателем. Он также выразил готовность фонда и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку.

#Правительство #МВФ

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