Должны одинаково относиться к нуждам всех граждан – Токаев предупредил чиновников

Мы должны придавать особое значение формированию нового качества нации. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая в Улытау, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нам необходимо формировать ценности, которые будут двигать общество вперед. Коренные перемены невозможны без внутреннего обновления людей и модернизации общественного сознания. Если мы хотим построить устойчивые демократические институты, нам необходимо развивать культуру политической ответственности. Мы должны сформировать истинные патриотические качества. Тогда мы сможем предотвратить радикализм и экстремизм", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что демократия – это не общая концепция лучшей жизни. Это цивилизованный образ жизни, который требует ежедневного упорного труда.

"Его не следует путать с голыми лозунгами и пустыми обещаниями честолюбцев и мошенников. Важнейшие вопросы, значимые для будущего нашей страны, лучше решать не путем конфликтов, а с позиций рационального мышления, здравого смысла и осознанной точки зрения. Мы должны придерживаться принципа "разные мнения, единая нация". Если будем прислушиваться к мнениям друг друга и уважать их, мы будем двигаться вперед. Мы не должны допустить ослабления государства во имя демократических реформ", – отметил Токаев.

"Закон и порядок — единственная гарантия внутренней стабильности. Без него невозможно развитие общества. Поэтому этот принцип должен быть нашим основным направлением", – обозначил Глава государства.

Он отметил, что необходимо уважать законопослушных людей, которые много работают, чтобы содержать свои семьи.

"К сожалению, у нас есть уличные хулиганы, безответственные блогеры и люди, которые поднимают шум. Только на них стали обращать внимание депутаты и представители исполнительной власти. Чиновники разного уровня бегут удовлетворять только их требования. Власти в центре и в регионах должны одинаково относиться к нуждам всех граждан. Не следует игнорировать и простых людей, верящих в помощь государства, которое прислушивается к голосу народа, и подчиняющихся закону", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.