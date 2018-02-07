​Мы – казахстанцы!

Важная роль в становлении и развитии нашей независимой рес­публики отведена Ассамблее народа Казахстана. Полиэтничный, но объединенный в единое целое народ прекрасно понимает, что такое настоящая дружба и как необходимо ею дорожить.

Еще на заре независимости ­Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность развития национальной политики путем сохранения мира и согласия в обществе, уважения друг к другу, к культуре и истории всего многонационального народа Казахстана. Для достижения этой цели 1 марта 1995 года в стране и была создана АНК.

В тот же период стали официально регистрироваться различные этнокультурные объединения. И что очень важно – каждое из них имело все условия по изучению как государственного, так и родного языка, национальных традиций, культуры и истории своих предков. При ЭКО заработали воскресные школы, национальные хореографические ансамбли, выступления которых стали неотъемлемой час­тью праздничных концертов в республике.

Подарком для всего народа стало решение Главы государства об объявлении 1 Мая Днем единства народа Казахстана. Это один из самых ярких праздников страны, в рамках которого каждому казахстанцу представляется возможность окунуться в традиции и культуру разных стран. Здесь можно услышать музыку народов мира, увидеть красочные костюмы, посмотреть национальные танцы, попробовать различные блюда...

Гостеприимство и благородство казахского народа, взаимопонимание и взаимоуважение друг к другу всех этнических групп способствовали построению мирного, сплоченного, независимого государства.

В своем выступлении на V сессии Ассамблеи народа Казахстана в январе 1999 года Глава государства отметил, что мы все должны немало потрудиться, чтобы каждый из нас мог с гордостью произносить слова «Я – казахстанец!». И это послужило стимулом для каждого гражданина нашей страны, независимо от его национальной принадлежности, изучать казахский язык.

Ярким доказательством того, что в нашей стране различные культуры не разделяют, а объединяют и обогащают народ, может служить такой факт: общими для всех казахстанцев, вне зависимости от их конфессиональной и этнической принадлежности, стали религиозные и народные праздники. Масленицу с удовольствием отмечают мусульмане, а от православных звучат поздравления с Курбан айтом.

На Наурыз традиционные блюда можно попробовать в юртах, установленных не только казахами, но и уйгурами, немцами, армянами... Спектакли в национальных театрах различных этносов посещают все любители искусства, и языковой барьер не мешает понимать, о чем идет речь. Все это еще раз подтверждает эффективность установившегося в Казахстане консолидирующего принципа «единство – в многообразии».

Президент отмечает, что будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками. При этом государство создает все условия для их изучения, обеспечивает одинаково уважительное отношение ко всем без исключения языкам, употребляемым в Казахстане. А это намного больше, чем 3 языка. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что казахстанский народ духовно богатый и у него светлое будущее.

Уже сейчас своей уникальной моделью межэтнического и межконфессионального согласия мы подаем пример другим странам.

Выезжая на историческую родину, мы рассказываем о том, сколько народностей проживает в Казах­стане, какие языки мы успели изу­чить, какие разнообразные у нас кухня, традиции...

Мы не знаем, что значит враждовать с соседом, мы не знаем, как можно не любить кого-то только по национальному признаку, но мы хорошо осознаем, что такое настоящая интернациональная дружба и как можно жить в мире и согласии на большой территории одной многонациональной семьей.

В разные времена и по разным причинам представителей различных этносов привела судьба в Казахстан, и сейчас с благодарностью к нашему Елбасы и к казахскому народу каждый из нас с гордостью может произнести слова «Я – казахстанец!».