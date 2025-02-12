Мы прощаемся с Великим ученым

12 февраля 2025 года после длительного тяжелого заболевания в возрасте 88 лет, умер педиатр, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, академик Национальной академии наук РК, вице-президент Академии профилактической медицины РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Ормантаев Камал Саруарович. Основатель и создатель казахстанской научно-практической школы детских хирургов и травматологов

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Ормантаев Камал Саруарович родился 11 сентября 1936 года в совхозе Калинин, Кармакшинского района, Кызылординской области. В 1953 году Ормантаев К.С. поступил на педиатрический факультет Алма-Атинского государственного медицинского института. В 1959 году поступил в клиническую ординатуру кафедры детской хирургии АГМИ, которую завершил в 1961 году. После завершения резидентуры в 1961 году поступил в аспирантуру кафедры госпитальной хирургии, защитив в 1965 году кандидатскую диссертацию. Тогда же он начал свой трудовой путь в качестве ассистента кафедры детской хирургии АГМИ. Первым из казахов в 1971году в возрасте 35 лет защитил докторскую диссертацию на тему: «Хирургическое лечение хронических двусторонних гнойных заболеваний легких у детей», став первым доктором наук по детской хирургии в Казахстане и первым получив звание профессора.

В свои 32 года он возглавил кафедру детской хирургии Алма-Атинского медицинского института. С 1968 года по 2012 год Ормантаев был бессменным заведующим кафедрой детской хирургии. Под его руководством кафедра стала признанным научным, практическим и организационным центром детской хирургии Казахстана.

В 1980году Камал Саруарович назначен директором Научного центра педиатрии и детской хирургии Республики Казахстан. За13лет пребывания на этой должности провел огромную работу по развитию данного Центра. В том числе, при его содействии открыты отделения анестезиологии-реанимации, детской хирургии и детской урологии, а также отделения хирургии новорожденных.

Академик К. С. Ормантаев – крупный ученый, обогативший мировую и отечественную науку значительными трудами, основатель ряда приоритетных научных направлений, видный организатор науки. Большое внимание было уделено научно-исследовательским работам по различным проблемам педиатрии и детской хирургии и их внедрению в клиническую практику. Академик Камал Саруарович Ормантаев провел научные исследования в области детской нейрохирургии, травматологии, комбустиологии, урологии, легочной хирургии. Ормантаев руководил национальными исследованиями по изучению нейроинсультов у детей младшего возраста. Основное внимание уделялось черепно-мозговым травмам у детей.

За заслуги перед наукой в 1981 году К.С.Ормантаеву присвоено звание «Заслуженный деятель науки Казахстана». В 1984 году он стал членом-корреспондентом Академии Наук Республики Казахстан, в 1994 году стал членом этой академии, в 1995 году был избран вице-президентом Академии профилактической медицины Казахстана. В 1999 году «За новые технологии, внедренные в методы диагностики и лечения детских ортопедических и травматологических заболеваний» авторскому коллективу под руководством Ормантаева К. С. была присуждена Государственная премия в области науки и образования Республики Казахстан.

Профессор К. С. Ормантаев проработал педиатром-хирургом в приоритетной отрасли здравоохранения – охране здоровья детей, посвятив все силы и труды профилактике и лечению заболеваний у детей, снижению младенческой смертности и инвалидности. Он – признанный педагог и высококвалифицированный детский хирург широкого профиля.

За годы своей деятельности провел более 14000, в основном, тяжелых операций на органах брюшной полости, грудной клетки, легких, пищеводе, черепе, почках, мочевыводящих путях и головном мозге при тяжелых черепно-мозговых травмах.

За свои заслуги перед народом Казахстана Камал Саруарович был отмечен многими наградами: Врач года «Алтын Адам» – (2000-2002 гг.), в 2004 году - общенациональная независимая премия «Тарлан – 2004» в номинации «Наука». Награжден орденами «Парасат», Достык ІІ степени, «Барыс» ІІІ степени. Обладатель высшей награды Республиканского общественного объединения «Национальная Медицинская Ассоциация» – нагрудного знака «Алтын Дәрігер», ордена «AveVitae».

Профессор Ормантаев К.С. - автор более 310 научных работ, в числе которых – девять глав в союзных руководствах по детской хирургии и девять монографий; 42 изобретения и 5 патентов. За последние 40 лет подготовил более 1500 врачей. Под научным руководством К. С. Ормантаева выполнено 120 кандидатских и 16 докторских диссертаций, впоследствии многие из них работают руководителями научными центрами детской хирургии, областными больницами, заведующими отделений.

С 2001 года – Почетный директор Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Камал Саруарович не остался в стороне от общественной жизни Казахстана, академика глубоко волновало состояние общества, настоящее и будущее системы здравоохранения. При непосредственном участии академика К.Ормантаева в 2018 году в Казахском Национальном медицинском университете вновь открылся педиатрический факультет. Позже педиатрические факультеты восстановили в других медицинских ВУЗах страны.

Камала Саруаровича знают не только в Республике Казахстан, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья как великого ученого, высококвалифицированного педиатра, детского хирурга, общественного деятеля, вложившего все свои силы и знания в развитие медицинской науки и подготовку кадров.

Коллектив Научного центра педиатрии и детской хирургии, управление ОО «Союз педиатров» Казахстана, многочисленные ученики и вся педиатрическая общественность страны выражают искренние соболезнования родным и близким Камала Саруаровича. Память о нем останется в науке, в сердцах коллег, учеников и многих спасенных пациентов.