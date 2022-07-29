В хозяйстве Валерия Кокарева все взаимосвязано. Это настоящий кластер, производящий несколько видов продукции.

Двор жителя села Рубежинское района Байтерек Валерия Кокарева только с виду кажется обычным. На самом деле, куда ни посмотри, взгляд упирается в «производство». Две огромные теплицы, соору­женные много лет назад, не стоят без дела. В одной обустроена грибная ферма, в другой зеленеет рассада. Саженцы помидоров, перца, цветов с удовольствием берут соседи. Даже из ближних поселков приезжают. Практичес­ки вся остальная территория двора занята навозными кучами.

– Да что особо рассказывать? Мы просто работаем, – скромно говорит сельчанин.

Хотя его пример хотелось бы привести тем, кто любит повторять: мол, нет сейчас работы, особенно на селе.

В Рубежинском, что в 50 км от Уральска, прошло детство Валерия. Здесь он, окончив школу, потом – профтехучилище, работал механизатором в колхозе. В 90-е спасти хозяйство от развала не удалось. Начались мытарства по стройкам, вахтам. Бывало, что и без зарплаты могли оставить – договоров тогда никто не заключал.

Как-то решил: хватит работать на дядю, пора возвращаться к земле. Сажал бахчу, овощи, хоть и конкуренция в те годы была сильнее. Соорудил теплицы.

Наверное, предпринимателем все же нужно родиться. Это особый, всегда ищущий склад ума. Ему присуща смелость начать что-то новое, не жалея сил и времени. Вот и идея разведения червей для наживки возникла внезапно.

– В начале лета 2017-го как-то в магазине товаров для охотников и рыболовов поинтересовался: есть ли черви? В одном спросил – нет, в другом – нет. Взял да и ляпнул: «Давайте я буду поставлять!» Продавцы сказали, что возьмут с удовольствием, – рассказывает о необычном старте бизнеса Валерий. – Я по вечерам лопату в руки – и в лес. Пока обходил ближайшие леса, в голове крутилось, что намного удобнее было бы разводить их. В магазинах стали жаловаться: дескать, лесной червь в жару пропадает быстро. Стал копать во дворе навозных. Жалобы прекратились. Но объе­мы оказались не те. Пришлось набираться знаний в Интернете.

Теория пошла рука об руку с прак­тикой. Опытным путем предприниматель установил, что обыч­ный дождевой червь лучше работает на навозе, чем на пищевых отходах. «Калифорнийский» гиб­рид немного крупнее, но и привередливей, чем русский «Старатель».

Как оказалось, червь – не единст­венный продукт верифермы. Переработанный им навоз, или гумус, – нарасхват у дачников и цветоводов.

За прошлое лето «питомцы» Кокарева съели примерно 100 тонн навоза.

– Тракторной тележки навоза от силы хватает на три недели. И это с учетом того, что выбираю очень много червя. В прошлом году сдал 40 тысяч упаковок в магазины. Фасовка – по 30–35 штук в пластиковые контейнеры. Если бы не выбирал, не успевал подвозить навоз. Выход гумуса составил 50%. В интернете пишут 60%, но я – за чистый продукт. Делаю просейку. Гумус берут несколько магазинов в Уральске и Атырау, червя – местные магазины, есть заказы в Атырау, Аксае. Даже из Нур-Султана звонили, – продолжает предприниматель.

Третий год семейный бизнес занимает уже три двора – непосредственно инициатора идеи плюс два приусадебных участка родственников. Но, как показывает спрос, эти рыночные ниши сравнительно свободные, цены на товар высокого качества конкурентные, да и во дворе места даже под помидоры не осталось. Пора расширяться.

Государство поддерживает начинания бизнесмена. Акимат выделил участок в 25 соток. Валерий уже завез туда навоз, заразил червем. Теперь нужно огораживаться и полностью переезжать. Подал заявку еще на 25 соток.

В рамках программы «Еңбек» еще в 2019 году был одобрен его проект по выращиванию грибов. На полученный грант Валерий приобрел гранулятор и сенорезку. Сейчас это оборудование используется не только на грибной ферме.

– Пока сажал немного, было все прекрасно. Договорился по оптовым поставкам в магазины, но не учел, что промышленный объем требует предельно строгого соб­людения технологий. Подвел слабый, дешевый увлажнитель – весь урожай загубил. Российский партнер по бизнесу, у кого покупаю мицелий, объяснил, какой увлажнитель подойдет. В ближайшие дни он укомплектует и отправит его мне.

Значительным финансовым подспорьем стал и прошлогодний грант на 5 млн тенге по «дорожной карте» бизнеса. Теперь в хозяйстве свой мини-трактор. Раньше у соседей приходилось постоянно занимать. Техника в селе редко простаивает, особенно в сезон.

Недавно реализованная задумка дала уже тройной эффект.

– Был интерес развести опарышей, опять же как наживку. Думал про обыкновенную мясную муху, но ее так кормить надо, что ни один сосед «благовония» не выдержит, – говорит Валерий. – Мой партнер по грибам подсказал попробовать муху «Черная львинка». Это кормовая муха, специально выведенная для птицеферм. Питается она куриным пометом. Кроме того, из ее опарышей делают высокопитательную добавку в корм домашних животных и птицы. В Москве есть такие фермы.

Посмотрел, почитал, сначала особого внимания не придал. В конце этой зимы решился – все же выписал личинку. Не хватило тепла, пришлось выписать вторую партию. Черная львинка оказалась настоящей машиной по переработке отходов. Не ест разве что дерево и металл. Договорился с сетевыми магазинами в Уральске забирать пищевые отходы. С ними смешиваю куриный помет, для червей он слишком ядреный. На выходе – отличный опарыш и зоогумус. Это продукт жизнедеятельности личинок мух – органическое удобрение. Его использование в растениеводстве позволяет получать экологичес­ки чистую продукцию, которая подходит даже для производства детского питания.

Если в гумус можно смело сажать растения, то с зоогумусом главное – не переборщить. Для наших бедных почв, затравленных химикатами, лучшего лекарства не придумать. А на днях вышла первая партия нового продукта – комбикорма. Попробовал из опарышей сделать кормовой белок. На заводах для приготовления белковой муки используют специальные сушилки типа микроволновых печей.

– У меня возможности закупить такое оборудование пока нет, – говорит Валерий. – Поэтому пошел своим путем – пропустил личинку, смешанную с отрубями, через гранулятор. Получил 25 килограммов комбикорма – белковой добавки с высоким содержанием жиров.

Видео о своей работе Валерий выкладывает в соцсети. Там и посоветоваться с единомышленниками можно, и рынок сбыта определить.

– Выкидываю ролик, как делаю, потом показываю продукт. Переживал, как пойдет комбикорм, а очередь уже выстроилась на месяц. Вчера телефон не остывал. Звонили наши, уральские, из Аксая и Актау. А у меня даже цена на новый продукт не рассчитана. Нужно поехать в РПП «Атамекен», чтоб помогли с этим.

Времени с таким хозяйством в обрез. Да и средства на технику и оборудование нужны уже серьезные. Уже трудно в хозяйстве без ворошителя, без грузовой «газели» для доставки готовой продукции по точкам реализации.

– Прорвемся, – уверен предприниматель. – Главное, мы нашли свою нишу, и наша продукция пользуется все большим спросом.

Ну а по большому счету, отойдя от интересов бизнеса и потребителя, получается, что это небольшое хозяйство как-то между делом взяло на себя масштабную миссию по переработке сразу нескольких видов отходов, решая одну из актуальнейших проблем нашего времени.