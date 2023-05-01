Мы снова в элите!

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Аскар Бейсенбаев

Во Франции завершился юношеский чемпионат мира в группе А первого дивизиона, по итогам которого сборная Казахстана заняла первое место.

фото icehockey.kz

В заключительном матче наши юноши (в возрасте до 18 лет) встречались с хозяе­вами турнира – национальной командой Франции и, победив со счетом 6:1, вышли в элиту мирового хоккея спустя долгих 20 лет.

На исходе уже первой минуты встречи счет открыл Александр Мигунов, но затем соперник смог сравнять счет. На 11-й минуте Никита Ситников вновь вывел Казахстан вперед, а на 15-й Бейбарыс Оразов сделал счет 3:1. Во втором периоде наше преимущество увеличил Кирилл Канкин, а в третьем отрезке игры еще две шайбы в воротах французов забросили Давлат Нуркенов и Егор Левковец – 6:1.

Лучшим вратарем турнира, а также лучшим игроком в составе сборной Казахстана был признан голкипер Владимир Никитин. Вратарь сыграл три матча на ноль, стал лидером по проценту отраженных бросков – 93,64%.

Казахстан стал победителем группы А первого дивизиона, одержав четыре победы в пяти матчах. Наши юноши разгромили сборные Венгрии (3:0), Японии (5:0), Украины (5:0) и Франции (6:1) и, несмотря на поражение от команды Дании (3:8), заняли первое место в группе. Итоговое положение команд таково: Казахстан – 12 очков, Дания – 11, Япония – 8, Венгрия – 7, Украина – 5 и Франция – 2.

Отметим, что в 1993–1997 годах казахстанская юниорская сборная принимала участие в чемпионате Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Являясь одной из сильнейших команд региона, наша сборная трижды (1993, 1994, 1996) становилась чемпионом и дважды (1995, 1997) вице-чемпионом.

В 1998-м юниорская сборная перешла из Азии в Европу. Чемпионат Европы сборная начала с самого низа, с группы D, где заняла первое место и вышла в следующий дивизион. В 1999-м наша команда начала выступ­ление в Старом Свете с третьего дивизиона, но уже в следующем году, заняв первое мес­то, вышла в следующий дивизион. В 2002-м сборная заняла первое место в первом дивизионе и вышла в элитный раунд чемпионата мира. В 2003 году в первом в своей истории элитном раунде сборная заняла последнее место и вылетела обратно в первый дивизион, где и играла до нынешнего успеха.

Теперь нас ждут встречи с мировой элитой: сборными Канады, Швеции, США, Финляндии…

#казахстан #Франция #чемпионат #хоккей #первоеместо #юноши

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