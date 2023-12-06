Мы там, где команда «Вперед!»

С 2020 года Министерство культуры и информации РК присуж­дает эту уникальную премию неравнодушным людям, которые каждый день приходят на помощь нуждающимся. Награды удостаиваются отечественные и международные волонтеры и их группы, волонтерские организации, внесшие значительный вклад в развитие и поддержку добровольческого движения.

За два года лауреатами премии «Волонтер года» стали 138 человек. Вчера в Астане награды получили еще 47 волонтеров. В церемонии вручения премий года приняли участие гости из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

– В Казахстане зарегистрировано свыше 600 волонтерских организаций, активных волонтеров – более 250 тысяч. Сейчас проходит акция «Неделя добра», и каждый человек по зову души может зарегистрироваться на специальном сайте, пройти обучение и стать волонтером, посвятить себя благородному делу, – отметил вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров.

Вице-министр также напомнил, что в 2022 году были внесены изменения в Закон РК «О волонтерской деятельности», которыми предусмотрены меры стимулирования для волонтеров при трудоустройстве и поступлении в вузы. Министерством и местными исполнительными органами совместно с волонтерскими организациями ежегодно реализуется порядка 54 социальных проектов.

В рамках данных проектов выдано 240 малых грантов, оказано более 10 тыс. консультаций, обу­чено свыше 5 тыс. волонтеров, создано 60 инициативных групп.

Депутат Мажилиса Парламента Вера Ким призналась, что ей очень приятно вручать награду своим единомышленникам и что эта добрая традиция развивается и поддерживается.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил волонтеров и подчеркнул их особый вклад в развитие нашей страны. Это заслуга каждого из вас. Хочу пожелать вам больше сил, интересной работы и только хороших новостей. А мы, депутаты, постараемся создать все условия, чтобы вы могли реализовывать свои проекты, – обратилась она к собравшимся.

В числе номинаций премии были такие, как «Лучшая волонтерская организация», «Лучший социальный помощник», «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни», «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций», «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия» и другие. Победителей отбирали из более двух тысяч номинантов по всей стране.

Руководитель команды волонтеров LIDER.KZ (розыск пропавших людей) Айзада Жусупова одной из первых приняла памятную статуэтку. Движение было организовано в 2016 году и сегодня действует в 20 городах. Занимается оно распространением информации о пропавших и физическим поиском.

– Самая крупная поисковая кампания случилась в мае 2016 года, когда мы искали двухлетнюю Эллину Кульдину, тогда мы собрали порядка 500 волонтеров. Недавно на четырех машинах выезжали в Экибастуз искать семилетнюю Милану. Эти поиски были очень сложными и физически, и морально, особенно для тех, кто оказался с нами впервые, – рассказала в интервью Айзада.

По профессии она парикмахер, около 15 лет работает в салоне красоты. Волонтерство, как известно, никаких доходов не приносит, все ребята действуют безвозмездно. Еще и вкладывают собственные деньги в обмундирование, бензин, другие расходы.

На вопрос, не возникает ли после тяжелых поисков, когда человека спасти уже не удается, желание все бросить, отвечает:

– Уйти из этого невозможно. Иногда, бывает, не хочется выходить на поиски. Но когда видишь очередное объявление о пропаже, просто не можешь не помочь.

«Стоит сделать всего один шаг, и мир станет другим», – говорят волонтеры. Одним из победителей был объявлен… целый школьный класс! 4 «В» павлодарской гимназии № 3. Он признан лучшим в зоозащите.

Как рассказала замдиректора гимназии Айгуль Толектемирова, вся их школа занимается волонтерством – заботится о животных, об окружающей среде, помогает пожилым людям. 4 «В» делает это на регулярной основе: каждый месяц ребята ходят в приюты для животных, собирают средства на корм. Прививать такие качества, как доброта, сострадание, участие, важно с самого детства, справедливо считает педагог.

– Равнодушие убивает. Волонтеры – это особые люди, у которых горят глаза. И я рад быть одним из вас, – сказал со сцены депутат Мажилиса Константин Авершин.

За активную пропаганду здорового образа жизни был награж­ден руководитель фронт-офиса волонтеров области Жетысу Жансерик Байденов. По его словам, в Талдыкоргане такой работой среди молодежи школ и колледжей занимаются порядка 200 волонтеров. Сам молодой человек с детства очень общительный и всегда хотел помогать людям.

Волонтеры – люди разных профессий, возраста, проживающие в разных уголках нашей страны и занимающиеся разнообразными вопросами. Но всех их объединяют неравнодушие и вера в добро.

Активное участие казахстанцев в волонтерском движении и создание условий для этого со стороны государства способствовали развитию добровольчества в стране. За три года количество волонтерских организаций выросло в три раза, а активных волонтеров – в пять раз.

Системная работа реализуется через Дорожную карту развития волонтерства на 2021–2023 годы. Создана инфраструктура в лице Республиканского фронт-офиса «Біргеміз!» и 20 региональных фронт-офисов, что позволило систематизировать и скоординировать деятельность всех волонтеров, запустить механизмы по консультированию, обучению, мониторингу проектов и организовать единый сall-центр по информированию населения о волонтерстве.

Запущена онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, где в настоящий момент зарегистрировано свыше 59 тыс. активных волонтеров и 3,5 тыс. организаций, предоставляющих для волонтеров более тысячи проектов.