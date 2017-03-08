​Мы – вместе!

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Женис Байтурин

По словам организатора мероприятия, председателя общественного объединения «Центр поддержки парализованных граждан» Куралай Байменовой, цель акции – консолидация общества, развитие культуры благотворительнос­ти, создание позитивного образа человека с инвалидностью. Программа ее проведения каждый год не похожа на предыдущие. В текущем году она направлена на пропаганду корпоративной и социальной ответственности каждого за тех, кто рядом. Символом акции выбран лотос. Демонстрация сплоченнос­ти выразилась в исполнении патриотичес­ких песен хором людей с инвалидностью. Члены общества организовали и показ моды, чтобы привлечь внимание индустрии легкой промышленности по созданию линии одежды для людей с особыми потребностями.

С целью пропаганды крепких семейных уз под девизом «Я люблю тебя до слез» состоялось также чествование 27 семейных пар, один из супругов которых инвалид. Акция собрала 160 актюбинцев с ограниченными возможностями, каждый из которых добился больших успехов в общественной жизни, спорте и творчестве. Как отметила Куралай Байменова, в объединении сегодня состоят 920 человек, за которыми – их семьи, а это значит, что еще более 10 тыс. человек живут проблемами и заботами людей с ограниченными возможностями. Большую поддержку и внимание оказывают им государственные службы. Только в 2016 году инвалидам было выдано 32 квартиры из госфонда. Кроме того, Центр поддерж­ки парализованных граждан получил от акимата облас­ти сертификат на 1,5 млн тенге и инватакси. С начала 2017-го лицам с ограниченными возможностями было выделено пять квартир, в которых они смогут проживать до получения жилья из жилищного фонда. Всего в области проживают 24 тыс. инвалидов, в их числе почти 2 тыс. детей до 16 лет. На их поддержку ежегодно выделяется более миллиарда тенге.

В приветственном слове к участникам акции глава региона Бердыбек Сапарбаев искренне поблагодарил Куралай Байменову за огромную работу, которую проводит ее объединение, содействуя в решении проб­лем инвалидов на протяжении многих лет. Глава региона также заверил, что власть со своей стороны будет всячески поддерживать ее инициативы.

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