20 костанайских школьников с особыми образовательными потребностями, отличившиеся в творчестве или спорте,

получили сертификаты на 15 тыс. тенге.

Третий год в Костанайской области проходит Декадник осведомленности, призванный привить населению инклюзивную культуру и толерантное отношение к людям с инвалидностью. Наряду с различными информационно-разъяснительными мероприятиями впервые в этом году состоялся фестиваль «Biz birgemiz». Особенным детям представилась возможность показать свои таланты и достижения на сцене Школы детского творчества.

– Цель фестиваля, организованного Советом матерей – интеграция ребят в общество. Сегодня особенные дети учатся в обычных школах, но, к сожалению, нередко становятся предметом насмешек. Да, такие проблемы были всегда, и раньше о них редко говорили. Но мир не стоит на месте, и мы хотим, чтобы люди понимали, что мы все одинаковые, все талантливые, что мы нужны друг другу, – отметила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Управления общественного развития акимата Костанайской области Наталья Рамазанова.

Например, шестиклассник Илья Карякин занимается сразу несколькими видами спорта – жекпе жек, грепплингом, рукопашным боем, легкой атлетикой и много чем еще. В его копилке более 30 медалей, причем в основном за первые места. И это в его-то 12!

– Заниматься спортом начал с семи лет, а ездить на соревнования с десяти. В прошлом году я завоевал пояс по панкратиону в Степногорске и стал чемпионом кубка Астаны по жекпе жек. Теперь мечтаю стать чемпионом мира, как Хабиб Нурмагомедов, чтобы тренер гордился мной, – поделился планами Илья Карякин.

Илья, а вместе с ним еще 19 костанайских школьников, выступивших на фестивале «Biz birgemiz» по шести направлениям – «Өнерлі жас», «Жас блогер», «Жас дарынды әнші», «Жас биші», «Көркемсөз оқу шебері», «Жас спортшы», – получили подарочные сертификаты «Спортмастер» на 15 тыс. тенге. Такие фестивали в регионе планируют сделать традиционными.