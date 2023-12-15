На 100 млн тенге наторговала фейковым сахаром жительница ВКО

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С июня по июль 2022 года во время перебоев с поставками сахара К. выставила в своем статусе в мессенджере WhatsApp объявление о продаже сахара по 480 тенге за килограмм с условием 100% предоплаты. На деле же у женщины товара не было, однако ей удалось обмануть 289 жителей Усть-Каменогорска более чем на 102 млн тенге.

Ущерб мошенница не возместила.

Вина подсудимой подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, банковскими выписками, вещественными доказательствами.

Суд признал К. виновной в мошенничестве и назначил ей 5 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

Приговор не вступил в силу.