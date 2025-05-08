В Карагандинской области в результате весеннего паводка на 100% наполнились пять ключевых водохранилищ: Ынтымакское, Жартасское, Жездинское, Ащисуйское и Шокайское. Самаркандское водохранилище удалось наполнить на 87%, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Всего водохранилища региона собрали 328 млн кубометров паводковой воды. В настоящее время Карагандинский филиал «Казводхоза» готовится к поливному периоду. Ведётся сбор заявок на подачу воды и заключение договоров с сельхозтоваропроизводителями. Проводится очистка каналов, установка приборов учёта воды и проверка гидропостов.