В Карагандинской области в результате весеннего паводка на 100% наполнились пять ключевых водохранилищ: Ынтымакское, Жартасское, Жездинское, Ащисуйское и Шокайское. Самаркандское водохранилище удалось наполнить на 87%, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК
Всего водохранилища региона собрали 328 млн кубометров паводковой воды. В настоящее время Карагандинский филиал «Казводхоза» готовится к поливному периоду. Ведётся сбор заявок на подачу воды и заключение договоров с сельхозтоваропроизводителями. Проводится очистка каналов, установка приборов учёта воды и проверка гидропостов.
– Весенний паводок на объектах Карагандинского филиала прошёл в штатном режиме. Паводковый период прошёл без происшествий, что стало результатом заблаговременно проведённых подготовительных мероприятий, – отметил и. о. директора Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» Муслим Аккожин.