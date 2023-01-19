На 30 млн тенге обманула мошенница казахстанцев

Аферистка обещала помощь в получении грантов для развития предпринимательства.

Фото: polisia.kz

Атырауские полицейские установили, что с мая 2022 года по январь 2023 года аферистка обманула 25 человек и присвоила 30 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пострадавшим она обещала помощь в получении грантов для развития предпринимательства.

Подозреваемая - 31-летняя уроженка Алматинской области.

Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление, отметили в полиции.

Подозреваемая находится под стражей. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК.