На 8 лет осудили бухгалтера детсада в области Улытау

Коррупция,Суд
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Она присвоила 15,9 млн тенге из бюджета госучреждения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Хищение бюджетных средств в детсаду поселка Жайрем области Улытау выявила прокуратура города Каражал. Об этом сообщает Kazpravda.kz

По информации областной прокуратуры, сотрудница дошкольного учреждения необоснованно перечисляла на счета работников деньги, сверх установленного размера заработной платы.

Общая сумма необоснованно перечисленных бюджетных средств составила 15,9 млн тенге.

Приговором Каражалского городского суда бухгалтер детского сада признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской и иной деятельностью, связанной с финансированием организаций и предприятий сроком на 10 лет.

Приговор вступил в законную силу.

 

#суд #бухгалтер #хищения #детсад

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