​На «арене» – силачи

Городской стадион «Дос­тык» стал ареной яркого и зрелищного состязания по силовому экстриму «Сильный человек-2016». За звание богатырей боролись 12 атлетов – работников промышленных предприя­тий области.

На протяжении двухчасового силового марафона, организованного спорткомитетом АксЗФ, атлеты, многие из которых давно занимаются в заводском спортклубе «Металлург», должны были пройти пять нелегких, а порой и экстремальных этапов. Открыл поединок подъем 80-кило­граммовой штанги. Привычный и любимый многими снаряд достаточно быстро выявил потенциальных претендентов на победу: импровизированное железное «бревно» хоть и было оснащено приспо­соблениями для захвата, но покорялось с трудом и не каждому.

«Фермерская прогулка», в ходе которой участники несли в обеих руках снаряды, каждый из которых был бы неподъе­мен для обычного человека, помогла определить первых лидеров. Атлеты стремились пронести свою тяжелую ношу как можно дальше в течение минуты. Не менее зрелищной стала кантовка 270-килограммовой шины.

Заключительное задание турнира (традиционное для этого шоу) – буксировка полуторатонного внедорожника – стало эффектным завершением силового экстрима атлетов, который активно поддерживали болельщики.

После тщательного подсчета набранных баллов, с учетом времени и штрафных очков, жюри объявило лучших из сильнейших. Обладателем третьего места стал машинист бульдозера автотранспортного цеха АксЗФ Михаил Ларин. Работник Павлодарского нефтехимического завода Денис Нешатаев оказался вторым в списке призеров. Победителем, трехкратным чемпио­ном состязаний, сильнейшим батыром вновь назван Антон Котляков, электромонтер цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Аксуского завода ферросплавов.