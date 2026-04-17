На беременную женщину напали собаки: как скажутся прививки от бешенства на плод - неизвестно

Происшествия

Дана Аменова
специальный корреспондент

Врачи ей ввели вакцину «Рабивакс» для предотвращения бешенства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

16 апреля 2026 года в 12:30 в приёмный покой многопрофильной областной больницы Кокшетау обратилась беременная женщина на 34-й неделе с жалобами на укушенную рану правой голени, сообщает Kazpravda.kz 

По словам пациентки, травмы были получены за 30 минут до обращения в результате нападения стаи бродячих собак.

При осмотре медики выявили укушенные раны длиной до 5 см на тыльной поверхности средней трети правой голени. Был установлен диагноз: укушенные раны правой голени, сообщили в областной больнице.

Женщине провели первичную хирургическую обработку ран и наложили мазевую повязку. В профилактических целях ей введены антирабическая вакцина «Рабивакс» для предотвращения бешенства, противостолбнячная сыворотка, а также вакцина АДС-М против столбняка и дифтерии.

С учётом беременности приоритетной задачей является контроль за состоянием матери и плода. Дальнейшее наблюдение будет осуществляться по месту диспансерного учёта.

Медики отмечают, что женщина и будущий ребёнок находятся под усиленным медицинским контролем, добавили в медучреждении.

Ранее в городе Кошы Акмолинской области собака также напала на женщину.

Кроме того, в феврале около десятка собак напали на женщину в Алматинской области.

Напомним, что ранее мы писали о том, что за прошедший год собаками укусили 41 366 человек. Из них 23 134 человека пострадали от нападений бездомных собак.

Сегодня в Мажилисе обсуждается законопроект о бездомных собаках. Депутат Едил Жанбыршин, представивший законопроект, предложил содержать бездомных собак в Казахстане не менее 5 дней.

Депутаты также поставили под сомнение использование бюджетных средств, выделенных на отлов и стерилизацию бездомных животных, и потребовали от компетентных органов проверить деятельность частных приютов.

