На благо общества

Традиционный гражданский форум, который проводится в Костанае раз в два года, обрел статус международного: на мероприятие съехались более двухсот делегатов из разных уголков мира. Представители Казахстана, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Франции, Украины обменялись опытом взаимодействия неправительственных организаций, бизнеса и государства.

– Уверен, что этот диалог в дальнейшем позволит совершенствовать ту работу, которую мы сегодня выстраиваем. Важно не только анализировать деятельность в своем регионе, но еще и изучать мировой опыт в гражданских отношениях, учиться у тех стран и организаций, которые занимаются этой работой уже многие годы, – подчеркнул заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области Абылай-хан Какенов.

Кстати, зарубежные компании охотно не только делятся знаниями, но и финансово поддерживают казахстанские проекты.

– Возможно, некоторые знают, что Нидерланды являются инвестором номер один в Казахстане и пятым торговым партнером вашей страны. За последние 30 лет объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан превысил 103 миллиарда евро. Инвес­тиции Нидерландов в Казах­стан в 2021 году превысили 6,4 миллиарда долларов – это больше, чем инвестиции в вашу страну США, России и Китая, вместе взятых. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг 5,3 миллиарда евро, что на 27% больше, чем в предыдущем. Кроме того, наше посольство уже много лет ведет большую грантовую программу по правам человека. Ее ежегодный бюджет составляет без малого 500 тысяч евро. В фокусе нашего внимания – основные права человека, а также наиболее уязвимые и маргинализированные группы населения. Тем самым мы претворяем в жизнь два самых важных универсальных принципа: «Права человека для всех» и «Не оставлять никого без внимания», – говорил замес­титель главы посольства Нидерландов в Центральной Азии Наут Ван Вауденберг.

Между тем, несмотря на довольно скромный опыт развития гражданского общества, Костанайской области тоже есть что рассказать. Только за последние три года количест­во НПО в регионе выросло на 30%, и сегодня в области уже больше тысячи таких организаций. Они работают по двадцати направлениям, охватывая самые разные сферы общественной жизни.

– Одним из важных результатов совместной работы акима­та области и НПО нашего региона можно наз­вать дея­тельность областного Ресурс­ного центра НПО, ставшего хорошей базой для развития и поддержки граж­данского общества. Важно отметить, что через проекты НПО предоставляются специальные социальные услуги детям-инвалидам с психоневрологическими патологиями, инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в условиях полустационара, инвалидам I, II групп, престарелым в условиях ухода на дому, – сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов. – Тематика лотов определяется каждым государственным органом в соответствии с направлением его деятельности с учетом предложений самих НПО. Для достижения взаимовыгодного сотрудничества предусмотрена Ярмарка социальных идей и проектов, которая проводится ежегодно. Результатом системной работы стали увеличение доли сельских НПО с 25% в 2018 году до 40,1% в 2023-м, появление 16 устойчивых сельских НПО и 20 инициативных групп, повышение результативности проектной деятельности. На данный момент в сельских регионах действуют 190 неправительственных организаций. Наиболее активны НПО в Житикаринском, Костанайском, Сарыкольском, Аулиекольском, Карабалыкском районах.

Развитию качественного потенциала неправительственного сектора способствовал рост государственного социального заказа для НПО в Костанайской области, который за последние пять лет вырос втрое: с 322,1 млн тенге в 2018-м до 1,1 млрд тенге в нынешнем. Безусловно, это колоссальная подмога, однако руководители некоторых НПО считают, что сектор должен заниматься в первую очередь саморазвитием, сотрудничая с социальным бизнесом, а не жить за государственный счет.

– Умение смотреть в будущее – очень важный навык, который помогает организации устойчиво развиваться и оставаться на плаву даже в самые тяжелые времена. У руководителей НПО должен быть стратегический план на ближайшие 5–10 лет. А вы что делаете, чтобы развиваться? Ищете деньги? Это неправильный путь. По свое­му опыту могу сказать, что найти деньги можно всегда, а вот найти интересные идеи, а главное – людей, которые бы их воплощали в жизнь, – проб­лема злободневная. Поэтому каждый шаг нужно продумывать до мелочей, – убежден председатель ОФ «Перекрес­ток» Алексей Куликов.

Обменявшись опытом и знаниями, участники мероприятия наметили планы дальнейшего сотрудничества, а также обозначили ряд перспективных задач, которые огласят на гражданском форуме в Астане этой осенью.