На благо общества Статьи 17 августа 2023 г. 2:00 0 Валентина Мелехова Перспективы международного сотрудничества в трехстороннем формате – НПО – бизнес – государство – обсудили участники ХI Гражданского форума в Костанае. фото Багдада Ахметбекова Традиционный гражданский форум, который проводится в Костанае раз в два года, обрел статус международного: на мероприятие съехались более двухсот делегатов из разных уголков мира. Представители Казахстана, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Франции, Украины обменялись опытом взаимодействия неправительственных организаций, бизнеса и государства. – Уверен, что этот диалог в дальнейшем позволит совершенствовать ту работу, которую мы сегодня выстраиваем. Важно не только анализировать деятельность в своем регионе, но еще и изучать мировой опыт в гражданских отношениях, учиться у тех стран и организаций, которые занимаются этой работой уже многие годы, – подчеркнул заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области Абылай-хан Какенов. Кстати, зарубежные компании охотно не только делятся знаниями, но и финансово поддерживают казахстанские проекты. – Возможно, некоторые знают, что Нидерланды являются инвестором номер один в Казахстане и пятым торговым партнером вашей страны. За последние 30 лет объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан превысил 103 миллиарда евро. Инвестиции Нидерландов в Казахстан в 2021 году превысили 6,4 миллиарда долларов – это больше, чем инвестиции в вашу страну США, России и Китая, вместе взятых. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг 5,3 миллиарда евро, что на 27% больше, чем в предыдущем. Кроме того, наше посольство уже много лет ведет большую грантовую программу по правам человека. Ее ежегодный бюджет составляет без малого 500 тысяч евро. В фокусе нашего внимания – основные права человека, а также наиболее уязвимые и маргинализированные группы населения. Тем самым мы претворяем в жизнь два самых важных универсальных принципа: «Права человека для всех» и «Не оставлять никого без внимания», – говорил заместитель главы посольства Нидерландов в Центральной Азии Наут Ван Вауденберг. Между тем, несмотря на довольно скромный опыт развития гражданского общества, Костанайской области тоже есть что рассказать. Только за последние три года количество НПО в регионе выросло на 30%, и сегодня в области уже больше тысячи таких организаций. Они работают по двадцати направлениям, охватывая самые разные сферы общественной жизни. – Одним из важных результатов совместной работы акимата области и НПО нашего региона можно назвать деятельность областного Ресурсного центра НПО, ставшего хорошей базой для развития и поддержки гражданского общества. Важно отметить, что через проекты НПО предоставляются специальные социальные услуги детям-инвалидам с психоневрологическими патологиями, инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в условиях полустационара, инвалидам I, II групп, престарелым в условиях ухода на дому, – сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов. – Тематика лотов определяется каждым государственным органом в соответствии с направлением его деятельности с учетом предложений самих НПО. Для достижения взаимовыгодного сотрудничества предусмотрена Ярмарка социальных идей и проектов, которая проводится ежегодно. Результатом системной работы стали увеличение доли сельских НПО с 25% в 2018 году до 40,1% в 2023-м, появление 16 устойчивых сельских НПО и 20 инициативных групп, повышение результативности проектной деятельности. На данный момент в сельских регионах действуют 190 неправительственных организаций. Наиболее активны НПО в Житикаринском, Костанайском, Сарыкольском, Аулиекольском, Карабалыкском районах. Развитию качественного потенциала неправительственного сектора способствовал рост государственного социального заказа для НПО в Костанайской области, который за последние пять лет вырос втрое: с 322,1 млн тенге в 2018-м до 1,1 млрд тенге в нынешнем. Безусловно, это колоссальная подмога, однако руководители некоторых НПО считают, что сектор должен заниматься в первую очередь саморазвитием, сотрудничая с социальным бизнесом, а не жить за государственный счет. – Умение смотреть в будущее – очень важный навык, который помогает организации устойчиво развиваться и оставаться на плаву даже в самые тяжелые времена. У руководителей НПО должен быть стратегический план на ближайшие 5–10 лет. А вы что делаете, чтобы развиваться? Ищете деньги? Это неправильный путь. По своему опыту могу сказать, что найти деньги можно всегда, а вот найти интересные идеи, а главное – людей, которые бы их воплощали в жизнь, – проблема злободневная. Поэтому каждый шаг нужно продумывать до мелочей, – убежден председатель ОФ «Перекресток» Алексей Куликов. Обменявшись опытом и знаниями, участники мероприятия наметили планы дальнейшего сотрудничества, а также обозначили ряд перспективных задач, которые огласят на гражданском форуме в Астане этой осенью. #сотрудничество #Костанай #акимат #бизнес #НПО #гражданский форум