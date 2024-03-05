На эти крохи детей не прокормить!

Речь идет о расходах на питание ребенка, которое родители оплачивают из собственного кошелька. Сейчас оплата составляет 14 407 тенге в месяц. Владельцы частных детсадов просят повысить ее минимум на 8 тыс. В итоге получится 22 тыс. тенге. Много это или мало? Тут все зависит от того, с чьей стороны посмотреть.

Для родителей такое повышение ощутимо отразится на затратах, тем более что речь идет, как правило, о молодых семьях, у которых кредиты, ипотека и прочие расходы. А если в семье два ребенка посещают детский сад? А если сразу трое детей дошкольного возраста? Как им потянуть такие суммы?

Владельцы детских садов в один голос утверждают, что объективно оплата питания должна составлять минимум 30 тыс. тенге в месяц. Дескать, только в этом случае можно говорить о том, чтобы питание было сбалансированным, а меню составлялось в соответствии с существующими требованиями. В условиях регулярного рос­та цен на продукты питания и давно устаревшей калькуляции на меню делать это невозможно.

Руководитель частного детского сада Карлыгаш Сарсенбекова, чтобы доказать, что размер родительской платы за питание даже приблизительно не соотносится с ценами на продукты, предлагает вооружиться калькулятором и посчитать.

Всем известно, какой скачок цен произошел с 2017 года, когда проводился расчет. На тот момент родительская плата за малышей до трех лет составляла 9 тыс. тенге в месяц, а за детей от трех до семи лет – 11 тыс. тенге. При составлении меню исходили из расчета 527,94 тенге в день, 27 тенге из которых предназначались на хозяйственные нужды. Последний раз оплату за питание повышали в 2021 году. Учредители детсадов просили поднять ее до 16 800 тенге, чтобы ежедневно кормить ребенка на 800 тенге, но получили отказ. И только спустя год цену подняли до нынешних 14 407 тенге.

С тех пор инфляция сильно подстегнула цены. Килограмм мяса в 2017 году стоил 1 300–1 400 тенге, сейчас – 3 700 тенге. Рост – 264%. Молоко со 100 тенге за литр подорожало до 550 тенге, или на 550%. Представить же детское меню без этого продукта просто невозможно.

Сливочное масло выросло в цене с 1 800 тенге до 3 600 тенге, яйцо – с 25 тенге подорожало до 65 тенге, хлеб – с 45 до 120 тенге. Даже крупы подскочили – с 80 до 320 тенге за килограмм.

Незначительная надбавка двухгодичной давности не поз­волила выровнять соотношение между стоимостью продуктов питания и родительской оплатой, уверены предприниматели. Они даже проанализировали размер родительской оплаты в разных городах Казахстана и пришли к выводу, что в Шымкенте она самая низкая.

– Налицо увеличение стоимости продуктов от 100 до 550%! – говорит Карлыгаш Сарсенбекова. – Только вдумайтесь! При этом мы просим повысить родительскую оплату лишь на 30%. Создается парадоксальная ситуация. Департаментом по защите прав потребителей четко прописаны нормы потребления на одного ребенка, которые мы должны соблюдать. Но при нынешней рыночной стоимости продуктов и размере родительской оплаты соблюсти их невозможно, мы просто не укладываемся в эти деньги. Происходит и ежедневное нарушение норм по СанПиН. Дети недополучают необходимое количество полноценного питания. Как вариант предлагаем по опыту других городов установить нижнюю границу платы за питание, а верхний предел не ограничивать и оставить свободным по принципу рыночной экономики.

Председатель cовета по образованию Максат Абдукаримов предлагает предпринимателям собрать четкие доказательства повышения цен на продукты питания и услуги, составить сравнительную таблицу и передать в управление образования на рассмотрение, поскольку гос­органам необходимо обоснование для пересмотра суммы родительского платежа.

Заведующие детскими садами также поднимают тему внед­рения инноваций в систему дошкольного образования. До 1 февраля родители дошкольников должны были загрузить в телефоны приложение «Индиго детский сад» – электронную систему ведения табеля учета посещения детьми детсада. И через нее ежемесячно подтверждать посещение ребенком дошкольного учреждения, что будет служить основанием для государственного подушевого финансирования. Эта норма распространяется на все сады, независимо от формы собственности. Опробовать ее решено на базе детских садов Шымкента.

– Если родители не нажмут кнопку «Согласовано», детский сад не получит государственного финансирования, – комментирует ситуацию заведующая детским садом «Асем-Ару» Нургуль Сарыбаева. – В личном кабинете нужно проверять даты посещения ребенком детского сада. Или в отдельной графе нужно написать причину отказа и дать согласие или отказаться от согласования. Частные детские сады недовольны новостями о необходимости проверки табелей и зависимости оплаты труда педагогов от ответственности родителей. Нет ли других способов определить количество детей, которые зарегистрированы в детском саду, но не ходят туда?

Заместитель руководителя городского управления образования Гульнар Дарибаева успокоила заведующих детсадами, заверив, что планируются совещания, семинары, проведение разъяснительной работы. По этому поводу даже ожидается приезд в город представителей Министерства просвещения.

А вот в надзорном органе настроены более решительно. Старший помощник прокурора Шымкента Кайсар Калдыбаев считает, что ужесточение системы учета посещения и оплаты средств по подушевому финансированию в детских садах продиктовано жизненными реалиями. И в качестве примера приводит факты массовых хищений в системе образования, включая детские сады. Сотрудник надзорного органа напомнил о приговорах суда, вынесенных на днях директорам двух детсадов. Они получали из бюджета выплаты за детей, которые на самом деле не посещали учреждение. В общей сложности сумма хищений составила 29,6 млн тенге.

Суд приговорил заведующую детсадом «Тастулек» к трем годам ограничения свободы, а заведующую детсадом «Али и Айя», учитывая наличие непогашенной судимости, – к лишению свободы на три с половиной года и пожизненному лишению права работать на госслужбе.

– Мы думаем, что подушевое финансирование должно оплачиваться только по факту, потому что сейчас возбуждаются уголовные дела, многие доходят до суда, – подчеркнул Кайсар Калдыбаев. – Там действительно бывают недобросовестные руководители дошкольных организаций. Наказание в три с половиной года лишения свободы руководитель детского сада получила за то, что в течение трех лет 15 детей не посещали детсад, а на них составлялись табели и из бюджета перечислялись деньги. Только по этому факту сумма хищений составила 8,7 миллиона тенге. Чем не доказательство того, что не посещающим детям не надо выделять подушевое финансирование?! Не думайте, что если табель сдали и управление образования табель приняло и оплату вам провело, то вопрос закрыт. Нет, не так. А если где-то что-то скрыли, «мертвые души» все вылезут – не сегодня, так завтра.

Подушевое нормативное финансирование дошкольного воспитания и обучения осуществляется местным исполнительным органом ежемесячно в пределах условий государственного образовательного заказа на услуги дошкольного воспитания и обучения в размере, исчисленном для фактического контингента воспитанников, получивших эти услуги в текущем году.

Директор Шымкентского городского филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования Диана Караманова считает, что при таком подходе возникает ряд нюансов, отражающихся на положении детсадов.

– Проблема возникает из-за вычета управлением образования сумм за период отсутствия ребенка без уважительной причины из суммы подушевого финансирования, – делает расклад Диана Караманова. – При неявке ребенка в детский сад управление образования уменьшает сумму из гарантированного подушевого финансирования. Это означает, что дошкольное учреждение должно сократить образовательный процесс и другие расходы в организации за вычетом этих сумм и заработной платы сотрудников. А на наш взгляд, заработная плата воспитателей и расходы дошкольной организации не должны быть связаны с посещением детьми детского сада. Сотрудники должны получать полную оплату в соответствии с утвержденным тарифом и контрактом. Просим компетент­ные органы решить этот вопрос.

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек подчеркивает, что все принимаемые меры направлены на предотвращение нарушения закона и искоренение коррупции. Это одна из главных основ в развитии государства. Он выразил уверенность, что государство и частный сектор сообща найдут решение возникших вопросов.