На фабрике шьют обувь с «мужским характером»

Берцы, ботинки и сапоги для металлургов и шахтеров, пошитые в Караганде, можно узнать по сочетанию черного и оранжевого цветов

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А еще по логотипу «КОФ» на подошве. Качество и функциональность рабочей спецобуви, выпущенной на Карагандинской обувной фабрике, находится у отечественного производителя в приоритете. Здесь используют только натуральные материалы – кожу и мех.

Рабочая спецобувь made in Karaganda защищает стопы от ударов, проколов, негативного воздействия раскаленного металла и минеральных масел. Именно поэтому ее носят тысячи работников строительной, железнодорожной, угольной и металлургической отраслей по всему Казахстану.

– При пошиве спецобуви мы используем защитные поднос­ки – части композитного материала, встроенные внутрь носочной обувной части, призванные защитить стопы от ударов и падения тяжелых предметов. Подноски для обувщиков изготавливают по спецзаказу, – рассказывает начальник произ­водственного цеха Карагандинской обув­ной фабрики Госман Арынгазинов. – Легкие и прочные, они ничем не уступают металлу. Мы проводили лабораторные испытания и установили, что композитный подносок наших ботинок выдерживает удар в 200 джоулей. Это значит, что он защитит ногу, если на нее с метровой высоты упадет груз в 20 килограммов!

Каждая пара обуви изготавливается карагандинскими специа­листами-обувщиками с нуля. Сначала закройщицы с помощью специальной машины вырубают из кожи детали будущих сапог или ботинок. Эти заготовки собирают по размерам, дублируют межподкладной тканью, чтобы кожа не растягивалась, и отправляют на пошивочный участок.

Здесь их сшивают и соединяют с подкладом. Затем мастер вставляет термопластичный задник и композитный или металличес­кий подносок, натягивая будущие ботинки на колодки. Так они приобретают нужную форму. Дальше к изделиям приклеивают стельки и отправляют на специальную машину, которая отливает полимерную подошву

– В основном мы используем импортные материалы, – отмечает начальник производственного цеха. – Композитные и металлические подноски заказываем в Китае. Кожу, как правило, закупаем в России. Понимаете, нам необходима не простая обувная кожа, а повышенной толщины – до 2–2,5 миллиметра. Бывает, что используем кожевенный материал казахстанского производства, но его качество, к сожалению, оставляет желать лучшего. В чем причина, я не знаю. Возможно, у наших предприятий оборудование слабое, технологии неподходящие или качество шкур КРС низкое.

Полимерное сырье для подошв поставляется из Китая. Оно подходит для литьевой машины германской фирмы DESMA, являющейся гордостью Карагандинской обувной фабрики. На ней отливают двухслойную подошву берцев и сапог из полиуретана и нитрильной резины, обеспечивающей спецобуви антискольжение и высокую износостойкость.

– Сейчас мы выпускаем по 110–120 тысяч пар рабочей обуви в год, – говорит представитель фаб­рики. – Но наше оборудование позволяет делать больше. Мы можем изготавливать до 300 тысяч пар ботинок и сапог в год, но, к сожалению, нас ограничивает дефицит специалистов. Хотя заказов хватает. Мы сотрудничаем с такими крупными компаниями, как Qarmet, «Казахмыс», KAZ Minerals, «Казахтелеком» и «Қазақстан темір жолы».

Жители Карагандинской области помнят, что Карагандинская обувная фабрика работала еще в советское время. И шили там не только рабочую обувь, но и сандалии, босоножки… Конечно, они не отличались оригинальностью дизайна, зато были добротными, долговечными. Жительницы Караганды, их мужья и дети ходили в этой обуви несколько сезонов подряд, а потом ремонтировали и снова носили.

Горожане до сих пор ностальгируют по тем временам. Почему же сегодня на фабрике не выпускается повседневная обувь?

– Несколько лет назад мы попробовали было изготовить партию мужских модельных туфель, но дальше дело не пошло, – отвечает на вопрос корреспондента «Казправды» Госман Арынгазинов. – Было решено не распылять силы, а сосредоточиться на одном виде продукции – спецобуви. Почему? Потому что, во-первых, выпускать повседневную и модельную обувь – это дорого.

Нужно делать серьезные вложения, закупать сложное оборудование, кожу, постоянно обновлять колодки, чтобы угнаться за модой. Мы поняли, что если начнем выпускать повседневную обувь из натуральных материалов, то цены на нее будут кусаться. Широкому кругу потребителей она окажется не по карману. Вторая проблема – конкуренция. Мы не сможем соперничать с китайскими производителями ни по модельному ряду, ни по цене. Да и коммерсанты не станут брать нашу обувь. Им проще поехать в Китай или Турцию и там закупить дешевый ширпотреб.

Добавим, что Карагандинская обувная фабрика пользуется мерами государственной поддерж­ки. Она сотрудничает с Фондом развития предпринимательства «Даму», который субсидирует процентную ставку по взятым кредитам на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.

Надо сказать, что в Карагандинской области действует более 50 предприятий легкой промышленности. Большинство из них специализируется на выпуске школьных костюмов, форменной и спецодежды. На нее всегда есть заказы от предприятий и организаций. А вот повседневную одежду карагандинские фабрики не выпускают. Почему? В первую очередь из-за отсутствия недорогих и качественных тканей отечественного производства.

Из-за высокой себестоимости отечественных материалов казахстанские фабрики не в силах конкурировать с кыргызскими, китайскими и турецкими произ­водителями.