На госгранице выявили 7 казахстанцев с двойным гражданством

О выявлении лиц с двойным гражданством сообщили в КНБ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: КНБ РК

В минувшие дни пограничной службой КНБ в пунктах пропуска на государственной границе задержаны семь граждан РК, имеющих гражданство другого государства.

Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства. Всего с начала года пограничниками выявлено 935 лиц, имеющих двойное гражданство.