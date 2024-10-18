На госгранице выявили 7 казахстанцев с двойным гражданством
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О выявлении лиц с двойным гражданством сообщили в КНБ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
В минувшие дни пограничной службой КНБ в пунктах пропуска на государственной границе задержаны семь граждан РК, имеющих гражданство другого государства.
Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства. Всего с начала года пограничниками выявлено 935 лиц, имеющих двойное гражданство.
«Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством РК наличие второго гражданства наказывается штрафом до 200 МРП или административным выдворением», – говорится в сообщении.