​На иорданском и не только направлении

Палата ратифицировала Соглашение с Иорданией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о выдаче лиц и о передаче осужденных лиц.

Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, документы направлены на оказание договаривающимися государствами помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам, на условия выдачи договаривающимися государствами лиц, находящихся на их территории, которые разыс­киваются в целях уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение на территории запрашивающей стороны. Двустороннее соглашение о передаче осужденных лиц устанавливает, что передача может быть осуществлена при условии письменного согласия осужденного лица или его законного представителя и согласии обеих сторон на передачу. Стороны вправе в соответствии со своим национальным законодательством осуществить помилование, амнистию или смягчение наказания в отношении переданного осужденного лица.

Сенатор Владимир Волков в своем выступлении по «иорданским» ратификациям отметил важность и необходимость соглашения в связи с постоянным ростом экономических, культурных, хозяйственных, деловых связей нашей страны. Согласно официальным данным, которые привел депутат, по состоянию на 1 октября 2018 года Казахстан посетили 6,8 млн иностранцев из 195 стран мира, в том числе 616 граждан Иордании (в 2017 году – 7,7 млн чел., из них 945 граждан Иордании). Выезжали в другие страны около 8,2 млн казахстанцев (в 2017 году – 10,3 млн чел.).

Граждане, находясь за границей, попадают в разные жизненные ситуации. Согласно прозвучавшим в выступлении сведениям, в настоящее время 947 граждан РК осуждены за рубежом. 1 169 иностранцев осуждены в нашей стране. Все они без исключения нуждаются в правовой помощи, считает депутат.

Говоря об эффективности подобных договоров, Владимир Волков также привел статистические данные. По его словам, в 2018 году компетентными органами иностранных государств исполнено 59 следственных поручений правоохранительных органов Республики Казахстан об оказании помощи по уголовным делам в отношении граждан нашей страны. В 2017 году их было 291. В свою очередь рассмотрено 384 аналогичных ходатайства, поступивших из иностранных государств. В 2017 году – 591.

На заседании Сената ратифицировано также Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности. Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аманияз Ержанов сообщил, что госорганы стран – членов ОДКБ будут проводить совместные мероприятия по обнаружению источника компьютерных атак.

– Доверие и безопасность в использовании информационно-коммуникационных технологий относятся к фундаментальным основам информационного сообщества. Соглашение развивает положения протокола взаимодействия государств – членов ОДКБ по противодействию преступной деятельности в информационной сфере, ратифицированного в 2016 году. При этом, исходя из изменившегося характера угроз, предусматривается сотрудничество не только в сфере борьбы с преступностью, но и с пропагандой терроризма и экстремизма, а также с деструктивным использованием информационно-коммуникационных технологий государствами, – сказал Аманияз Ержанов.

По его словам, соглашение не противоречит международным обязательствам РК.

Кроме того, палата ратифицировала межправительственное казахстанско-белорусское Соглашение о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности, подписанное 29 ноября 2017 года в Минске. Документ регулирует взаимодействие между предприятиями двух стран в сфере оборонной промышленности. Установленные соглашением нормы обеспечивают благоприятные условия для экономической, производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отрас­лей промышленности, такие как освобождение от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-технического назначения. Также предусмотрены меры по обеспечению охраны интеллектуальной собственности, переданной или созданной в рамках соглашения, урегулированы вопросы контро­ля качества и приемки продукции, поставляемой сторонами.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов: Наримана Турегалиева – о всемерной поддержке молодых артистов театров страны; Алимжана Куртаева – об организации и проведении комплекса мероприятий, посвященных 1150-летнему юбилею аль-Фараби; Ольги Перепечиной – по вопросам налогообложения объектов, используемых в предпринимательской деятельности; Ербулата Мукаева – о финансировании капитального ремонта автомобильных дорог в Западно-Казахстанской области; Едила Мамытбекова – о развитии казахстанского циркового искусства.