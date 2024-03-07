На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney

Общество
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Рустам Алмазов

Моана и Король Лев продолжают практиковать казахский: в 2024 году в кинотеатрах Казахстана покажут три фильма компании Disney.

фото компании «Меломан»

На казахском языке заговорят герои еще трех картин, среди них – мультфильм «Головоломка 2», приключенческая лента «Моана 2» и художественный фильм «Муфаса: Король Лев».

По словам генерального директора компании Disney в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Грузии и Монголии Кахабера Абашидзе, в компании Disney историчес­ки дубляж и локализация являются неотъемлемой частью работы над контентом. «Для нас очень важно и ценно то, что уже любимые герои таких популярных фильмов заговорят на одном языке со зрителями Казахстана», – отметил он.

Ранее на казахском языке уже выходили фильмы «Моана», «Тачки 3», «Король Лев», теперь казахстанские зрители смогут увидеть на родном языке продолжение полюбившихся картин.

Первым фильмом, который появится в кинотеатрах уже с 14 июня, станет «Головоломка 2». В ноябре обещают выход на большие экраны продолжения любимой истории Моа­ны из Мотунуи – «Моана 2». Третьим фильмом Disney на казахском языке в 2024 году станет «Муфаса: Король Лев». Картина, снятая с помощью современных технологий, представит молодого Муфасу и расскажет историю его отношений с братом Шрамом.

Дубляж на казахский язык этих фильмов выполнит казахстанская студия дубляжа Movie Dalen. Официальным дистрибьютором фильмов Disney в Казахстане выступает компания «Меломан».

#казахский язык #мультфильмы #Меломан #Movie Dalen #Disney

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