Водителей просят воздержаться от поездок на несколько дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с обильным снегопадом и резким ухудшением погодных условий сегодня, 11 февраля 2026 года, с 15:00 вводится временное ограничение движения общественного и грузового автотранспорта на участке автомобильной дороги Тараз – Алматы в районе Кордайского перевала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтожол».

Ограничение вводится сроком на три дня - с 11 по 13 февраля текущего года включительно. Кордайский перевал является участком повышенной опасности в зимний период: сложный рельеф, затяжные подъемы и спуски, порывистый ветер, снежные заносы и ограниченная видимость значительно увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

В условиях интенсивных осадков и метели движение тяжеловесного и транзитного транспорта создает дополнительную нагрузку на проезжую часть и повышает вероятность образования заторов.

В настоящее время в данном направлении следуют большегрузные автотранспортные средства, выезжающие из пунктов Хоргос, Достык, Калжат, а также из города Алматы.

При продолжении движения существует высокий риск массового скопления транспорта перед закрытым участком, что может привести к:

- блокированию проезда для снегоуборочной и специальной техники;

- образованию многокилометровых заторов;

- увеличению количества ДТП в условиях ограниченной видимости и скользкого покрытия;

- созданию угрозы жизни и здоровью водителей и пассажиров при длительном нахождении в пути в условиях низких температур.

«Настоятельно рекомендуем водителям воздержаться от выезда в направлении Кордайского перевала и переждать неблагоприятные погодные условия в ближайших населенных пунктах и на оборудованных стоянках. Безопасность – приоритет. Ни один рейс и ни один срок поставки не стоят человеческой жизни», – говорится в тексте обращения.

Там же добавили, что по предварительным данным, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение ближайших двух суток. После стабилизации обстановки дорожными службами будут незамедлительно организованы работы по очистке проезжей части, обработке противогололедными материалами и обеспечению безопасного и поэтапного открытия движения.